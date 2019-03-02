شكرا لقرائتكم فرنجيه: الطارئون الذين يقدّمون أوراق اعتمادهم للشرق والغرب لا مستقبل سياسي لهم في لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 5 ساعات في 2 مارس 2019 - اخر تحديث في 1 مارس 2019 / 23:05

قال رئيس تيار "المردة" الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية: "الطارئون الذين يقدّمون أوراق اعتمادهم للشرق والغرب حسب الحاجة ليس لديهم مستقبل سياسي في لبنان".



وكان اقيم عشاء في قصر زغرتا في حضور رئيس تيار "المرده" ونجليه النائب طوني فرنجيه وباسل فرنجيه، الخميس الذي يسبق الصوم الكبير عند المسيحيين، وذلك جريا على التقليد السنوي الذي ارساه الرئيس الراحل سليمان فرنجيه وتابعه نجله الوزير الراحل روبير. وشارك في حفل العشاء وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، الوزيران السابقان يوسف سعادة وروني عريجي، رئيس بلدية زغرتا اهدن سيزار باسيم وحشد من الاهالي. وكان اقيم عشاء في قصر زغرتا في حضور رئيس تيار "المرده" ونجليه النائب طوني فرنجيه وباسل فرنجيه، الخميس الذي يسبق الصوم الكبير عند المسيحيين، وذلك جريا على التقليد السنوي الذي ارساه الرئيس الراحل سليمان فرنجيه وتابعه نجله الوزير الراحل روبير. وشارك في حفل العشاء وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، الوزيران السابقان يوسف سعادة وروني عريجي، رئيس بلدية زغرتا اهدن سيزار باسيم وحشد من الاهالي. وخلال العشاء، تحدث رئيس تيار "المرده" واستذكر الذين رحلوا عنا، واكد استمراره بهذا التقليد السنوي، وقال:"انتم الماضي والمستقبل، كذلك انتم الاساس والرصيد ونحن نقدر هذا الرصيد. مررنا بظروف صعبة انما الايام الاتية ستكون افضل، والمرحلة التي كان الخطر يهدد فيها الوجود والكيان انتهت، مشروعنا السياسي الذي دفعنا الدماء في سبيله انتصر". ولفت الى "اننا "سنتعرض لضغوط كبيرة كون البعض يعتبر أننا نشكل خطرا في طريقهم، ولكن رهاننا عليكم والمستقبل سيكون افضل". بدوره استذكر النائب فرنجيه "من سبقونا وأسسوا لنكون على ما نحن عليه اليوم"، لافتا إلى أن "هناك من دفع الدماء من شهداء، وشهداء أحياء لنستمر". وإذ شكر دعم المجموعة له والوقوف إلى جانبه في الاستحقاقات كافة، أكد "أنه سيكون على قدر المسؤولية وسنمثلكم انطلاقا من تاريخنا الذي يليق بنا وبكم. نحن فريق واحد ويد واحدة، وعلى كل منا أن يضع حجرا في هذا البناء ليرتفع أكثر فأكثر". وأشار "إلى أهمية الفكر الذي نشأنا عليه فهو يرتكز على الوطنية والعروبة"، مشددا "على ضرورة التمسك به والعمل على نشره". ولفت إلى أن "لبنان يمر بظروف صعبة، ولكن نتمنى أن نعود فنعيش معكم المرحلة الذهبية التي مر بها وطننا في سبعينيات القرن الماضي".



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