شكرا لقرائتكم العراق: لا بوادر حل لأزمة استكمال الحكومة مع قرب انعقاد البرلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بغداد - عمر ستار | منذ 6 ساعات في 2 مارس 2019 - اخر تحديث في 1 مارس 2019 / 18:31

مع انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان العراقي الأسبوع الماضي، لا تزال الكتل غير متفقة حتى الآن على ترشيح أسماء الوزراء لإكمال الحقائب الشاغرة في التشكيلة الحكومية لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، على رغم الاجتماعات المكثفة التي عقدتها القوى السياسية أخيراً.



وتدار وزارات الداخلية والدفاع والعدل بالوكالة حتى الآن، بسبب اعتراض كتلة «سائرون» على مرشح «الفتح» لحقيبة الداخلية فالح الفياض، فيما لم تتفق الكتل السنية على مرشح الدفاع، والحال ذاته بالنسبة الى الأكراد مع وزارة العدل.

ووصف النائب صباح حسن محمد، عن «تحالف «سائرون» الأنباء التي تتحدث عن اتفاق كتلته مع «تحالف الفتح» على استحداث وزارة جديدة ترضية للفياض بأنها «عارية عن الصحة»، وأشار الى وجود «رفض تفصيل الوزارات على حسب الأشخاص»، وأضاف: «هناك انفتاح للتغيير وتفاهمات لتواصل الحوار الثنائي خلال الفترة المقبلة». وأردف: «لكن الأمور ما زالت على حالها ولا يوجد أي شيء جديد».

وعقدت الكتل المنضوية في تحالفي «سائرون» و«الفتح» خلال الفترة الماضية سلسلة لقاءات للبحث عن مخرج لأزمة الوزارات الشاغرة وخصوصاً الداخلية، إلا أن إصرار كل طرف على موقفه حال دون الاتفاق على استبدال أو تثبيت الفياض.

وقال النائب فالح الخفاجي عن «كتلة النصر» بقيادة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، إن «اجتماعات القيادات السياسية خلال الفترة الماضية لم تخرج بأي نتائج، وترشيح الفياض لوزارة الداخلية ما زال قائماً، وبالتالي لا يوجد أي حسم لمرشح الداخلية». وأوضح أن «رؤساء الأركان والضباط الكبار يستطيعون قيادة الداخلية والدفاع الى بر الأمان». وأضاف أن «اجتماع القادة في مكتب رئيس الجمهورية أخيراً تمحور حول حسم الدرجات الخاصة والمديرين العامين».

وكانت رئاسة البرلمان العراقي أعلنت في 26 كانون الأول (ديسمبر) 2019 انتهاء الفصل التشريعي الأول بعد التصويت على الموازنة الاتحادية لعام 2019، ومن المقرر أن يباشر البرلمان جلساته في الخامس من الشهر الجاري.

وأكد النائب عبدالسلام المالكي عن «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، في تصريحات أن «البرلمان في أدراجه 40 مشروع قانون جاهزة للتصويت، وسنعمل على تمريرها خلال الفصل التشريعي المقبل، كونها تصب بمصلحة المواطن وتقديم الخدمات له». وتابع: «نعتزم تشريع قانون لتنظيم عمل القوات الأجنبية داخل البلاد بما يحفظ السيادة ويمنع استخدام أراضينا للاعتداء على دول المنطقة، إضافة إلى إيجاد آليات لتمرير القوانين المعطلة من الدورات السابقة بالتنسيق مع السلطة التشريعية»، ولفت إلى أن «حسم رئاسات اللجان واستكمال التشكيلة الوزارية سيكون لهما الحيز الكامل خلال الجلسات الأولى من الفصل التشريعي المقبل».