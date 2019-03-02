شكرا لقرائتكم الشرطة السودانية تفرق متظاهرين بـ"الغاز المسيل للدموع" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الخرطوم - "الحياة" | منذ 7 ساعات في 2 مارس 2019 - اخر تحديث في 1 مارس 2019 / 19:13

أطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة خرجت من مسجد الأنصار بودنوباوي في أم درمان غرب العاصمة الخرطوم، وذلك استجابة لنداء "تجمع المهنيين السودانيين" بالتظاهر عقب صلاة الجمعة اليوم.



وخرج العشرات من مسجد الأنصار بحي ود نوباوي بمدينة أم درمان، بعد صلاة الجمعة، قبل أن تطلق قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وعززت قوات الأمن السودانية وجودها بشوارع العاصمة، ونشرت أعداداً كبيرة من قوات الشرطة تحسباً للتظاهرات التي دعا إليها "تجمع المهنيين" وحلفاؤه من المعارضة.

وكان تجمع المهنيين وقوى المعارضة السودانية، قد دعوا إلى خروج تظاهرات يوم الجمعة في مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب احتجاجات ليلية.