استقالة وزير بريطاني احتجاجاً على إمكان تأجيل «بريكزيت»

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محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب، رويترز | منذ 8 ساعات في 2 مارس 2019 - اخر تحديث في 1 مارس 2019 / 18:15

استقال وزير الزراعة البريطاني جورج يوستيس من منصبه، بعدما قررت رئيسة الحكومة تيريزا ماي منح مجلس العموم (البرلمان) إمكان تأجيل موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي (بريكزيت).



وقال في رسالة الاستقالة أنه يخشى أن يؤدي ذلك الى «أحداث محورها الأساسي أن يملي الاتحاد شروط كل تأجيل وإذلال بلدنا». وأضاف: «لا يمكننا التفاوض على بريكزيت ناجح، اذا لم نكن مستعدين للخروج جدياً (من التكتل). لذلك علينا أن تكون لدينا الشجاعة، إذا لزم الأمر، لاستعادة حريتنا أولاً، ثم الحديث بعد ذلك». وقال في رسالة الاستقالة أنه يخشى أن يؤدي ذلك الى «أحداث محورها الأساسي أن يملي الاتحاد شروط كل تأجيل وإذلال بلدنا». وأضاف: «لا يمكننا التفاوض على بريكزيت ناجح، اذا لم نكن مستعدين للخروج جدياً (من التكتل). لذلك علينا أن تكون لدينا الشجاعة، إذا لزم الأمر، لاستعادة حريتنا أولاً، ثم الحديث بعد ذلك». وردّت ماي في الرسالة، قائلة: «تركيزنا المطلق يجب أن يكون على الحصول على اتفاق يمكنه أن يحظى بالدعم في البرلمان والمغادرة في 29 آذار (مارس)».



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