شكرا لقرائتكم زعيم الطائفة الإيزيدية يطالب المجتمع الدولي بكشف مصير المختطفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بغداد - «الحياة» | منذ 8 ساعات في 1 مارس 2019 - اخر تحديث في 1 مارس 2019 / 19:08

طالب زعيم الطائفة الإيزيدية الأمير حازم تحسين بك الأمم المتحدة والتحالف الدولي بكشف مصير المختطفين الإيزيديين. وأشار إلى وجود أعداد كبيرة من الإيزيديين تحت سيطرة عناصر «داعش».



وكشفت قوات «الحشد الإيزيدي» عن عشرات عمليات الإبادة بحق أبناء الطائفة أثناء اجتياحه مناطقها صيف 2014.

وقال تحسين بك في بيان أنه «بعد اجتياح داعش سنجار وإلى اليوم أقدم على جرائم إبادة ضد الإيزيديين ويريد القضاء عليهم بأي شكل من الأشكال». واعتبر أن «ذبح هذا التنظيم الإرهابي 50 امرأة وفتاة إيزيدية في باغوز السورية أحد الدلائل الواضحة أمام أنظار العالم». وطالب الأمم المتحدة والتحالف الدولي «بكشف مصير المختطفين الإيزيديين». وأكد أنه «لا تزال هناك أعداد كبيرة من الإيزيديين تحت سيطرة إرهابيي داعش». وحض «على جميع الإيزيديين القيام بجميع أنواع النشاطات السلمية وممارسة الضغوط على الدول والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان لتقوم بالبحث عن المفقودين».

وكانت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية نشرت أخيراً تقريراً ذكرت فيه أن وحدة من «القوات الجوية البريطانية الخاصة» عثرت أثناء هجومها على آخر جيب يتحصن فيه عناصر «داعش» شرق سورية، على 50 رأساً لفتيات إيزيديات كان التنظيم اختطفهن من سنجار عام 2014، ملقاة في صناديق قمامة.

وأفاد رئيس الحكومة المحلية في سنجار محما خليل في مؤتمر صحافي أن «غالبية المختطفين الإيزيديين على يد تنظيم داعش هم في سورية، ولدينا معلومات تفيد بأن بعض المختطفين تم نقلهم الى ليبيا وتركيا وجورجيا والى الشيشان»، وأضاف أن «تنظيم داعش اعتدى على السيادة العراقية ودنس شرف نسائه باختطاف الإيزيديات، ويتعين تشكيل فريق من المحكمة الدولية للتحقيق بهذه الجرائم»، وتساءل: «الدستور ضمن للمواطن العراقي حياة حرة كريمة أين هي؟». وتابع أن «الحكومة العراقية لم تعالج مشكلة الأمن في سنجار الى الآن». وأوضح أن «رئيس مجلس سنجار زار نينوى، وبغداد، والبرلمان العراقي، وتقرر أن التعامل مع أي شخص يحتفظ بمختطف إيزيدي معاملة المنتمين لتنظيم داعش».