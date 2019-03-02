شكرا لقرائتكم «صدّ» هجوم لـ «طالبان» على قاعدة أميركية - أفغانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كابول - أ ف ب، رويترز | منذ 9 ساعات في 1 مارس 2019 - اخر تحديث في 1 مارس 2019 / 18:59

أعلن مسؤولون أفغان صدّ هجوم شنّته حركة «طالبان» على قاعدة أميركية - أفغانية جنوب شرقي البلاد.



وذكر مسؤول أمني بارز في كابول أن القاعدة في إقليم هلمند هوجمت فجر اليوم الجمعة، لافتاً الى أنها ثالث محاولة «طالبانية» خلال 48 ساعة، للسيطرة على المنشأة الاستراتيجية. وأضاف: «تصدى جنود أفغان لطالبان وحالوا دون سيطرتها على المجمّع العسكري».

وقال حاكم إقليم هلمند إن 9 مهاجمين قُتلوا، بينهم 3 انتحاريين، مضيفاً أن «قوات كوماندوس أفغانية» نفذت «عملية تطهير في المنطقة» بعد فشل الحركة في اختراق أسوار المجمّع. كذلك قُتل 6 جنود أفغان.

وأكد ناطق باسم القوات الأميركية «تصدي قوات الأمن الأفغانية الشجاعة للهجوم»، فيما أعلنت «طالبان» خوض مسلحيها «اشتباكات عنيفة» مع القوات الأميركية والأفغانية في القاعدة، متحدثة عن «سقوط عشرات من قوات الأعداء بين قتيل وجريح».

ويأتي الهجوم على القاعدة بعدما جمّدت الولايات المتحدة والحركة ليومين، محادثات سلام يُرجّح أن تُستأنف غداً السبت.