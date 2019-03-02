شكرا لقرائتكم السعودية تسلم السودان تموراً لتوزيعها على الأسر المحتاجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - الخرطوم - «الحياة» | منذ 10 ساعات في 1 مارس 2019 - اخر تحديث في 1 مارس 2019 / 18:50
سلمت سفارة خادم الحرمين الشريفين في السودان، الأمين العام لديوان الزكاة بالسودان الدكتور محمد عبدالرازق، كميات كبيرة من التمور السعودية، لتوزيعها على الأسر المحتاجة والمتعففة لدى الديوان.
وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، الذي سلم التمور بمقر الديوان أمس (الخميس)، إن تسليم هذه الكمية المقدرة يأتى إنفاذاً لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده بومواصلة تقديم يد العون للدول الشقيقة والصديقة.
من جانبه، أعرب أمين ديوان الزكاة عن شكره وتقديره للمملكة حكومةً وشعباً على الهدية المعتبرة التي ستوزع للأسرة المحتاجة.
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