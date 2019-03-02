شكرا لقرائتكم بنغلادش تبلغ مجلس الأمن عجزها عن استقبال مزيد من الروهينغا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيويورك - رويترز - | منذ 11 ساعة في 1 مارس 2019 - اخر تحديث في 1 مارس 2019 / 19:17

أبلغت بنغلادش مجلس الأمن بأنها لا تستطيع استقبال مزيد من لاجئي مسلمي أقلية الروهينغا من ميانمار، وذلك بعد نحو 18 شهراً على بدء أكثر من 700 ألف منهم عبور الحدود، فراراً من حملة عسكرية.



وأثارت هجمات شنّها مسلحون من الروهينغا على مواقع عسكرية في ولاية راخين في ميانمار، رداً عنيفاً من الجيش، في حملة وصفتها الأمم المتحدة ودول غربية بأنها تطهير عرقي.

وأسِف وزير الخارجية البنغالي شهيد الحق لأن «أُبلِغ المجلس بأن بنغلادش لن تكون بعد الآن في وضع يمكّنها من استيعاب مزيد من الأشخاص من ميانمار». واتهم ميانمار بإصدار «وعود جوفاء واتباع أساليب معرقلة (لعودة اللاجئين)»، خلال مفاوضات في هذا الصدد. وأضاف: «لم يُقدم ولو فرد واحد من الروهينغا على العودة إلى راخين، لعدم وجود بيئة مواتية هناك».

وأعضاء مجلس الأمن منقسمون في شأن كيفية التعامل مع الأزمة، إذ تخوض الدول الغربية مواجهة مع روسيا والصين.

وأعربت المندوبة البريطانية كارين بيرس للمجلس عن «خيبة كبرى من عدم حدوث مزيد من التقدم في شأن إعادة اللاجئين، ويشمل ذلك تهيئة الظروف التي تجعلهم يشعرون بالقدرة على العودة». أما جوناثان كوهين، نائب المندوب الأميركي، فشدد على أن «المجتمع الدولي لا يمكنه تجاهل أضخم مخيّم لاجئين في العالم».

في المقابل، لفت وو هايتاو، نائب المندوب الصيني، إلى أن الأمر هو مشكلة بين ميانمار وبنغلادش، وزاد: «الدولتان هما المناطتان بالعمل لحلّها». ووافقه في الرأي نائب المندوب الروسي ديمتري بوليانسكي.