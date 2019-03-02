انت الان تتابع السعودية تسقط الجنسية عن نجل بن لادن.. ومكافأة لضبطه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
حمزة بن لادن
أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إصدار أمر ملكي بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية السعودية، عن "حمزة" نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، ونشرت القرار في 22 من شهر فبراير الماضي، قبل قيام الولايات المتحدة بالإعلان عن المكافأة التي رصدتها للقبض عليه. ونقلا عن جريدة أم القرى (الجريدة الرسمية)، أوضحت الوكالة أن الأمر الملكي رقم (15690) بإسقاط الجنسية عن حمزة بن لادن صدر في 30 نوفمبر 2018 ميلادية (الموافق 21-3-1440 هجرية)، ونشرته الجريدة الرسمية في 22 فبراير الماضي، أي قبل نحو أسبوع من إعلان المكافأة الأمريكية.
ورصدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، مكافأة تصل إلى مليون دولار، لمن يقدم معلومات تُسهم في القبض على حمزة نجل أسامة بن لادن، الزعيم السابق لتنظيم القاعدة. ووضعت الولايات المتحدة "حمزة" (30 عاما)، على لائحة الإرهاب الدولي قبل عامين، كما أكدت الوزارة الأمريكية أن حمزة بن لادن بدأ يبرز كزعيم جديد للتنظيم
ورصدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، مكافأة تصل إلى مليون دولار، لمن يقدم معلومات تُسهم في القبض على حمزة نجل أسامة بن لادن، الزعيم السابق لتنظيم القاعدة.
ووضعت الولايات المتحدة "حمزة" (30 عاما)، على لائحة الإرهاب الدولي قبل عامين، كما أكدت الوزارة الأمريكية أن حمزة بن لادن بدأ يبرز كزعيم جديد للتنظيم الإرهابي.
وتعتقد الاستخبارات الأمريكية أنه موجود في منطقة على الحدود الباكستانية الأفغانية، وربما يعبر إلى إيران أحيانًا.
وكانت قوات أمريكية خاصة قد قتلت أسامة بن لادن في باكستان في عام 2011، على خلفية اتهامات ضده بتنفيذ هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، التي قتل فيها نحو 3 آلاف شخص.
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