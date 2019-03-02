شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى يعلن كشف وتدمير قنبلتى تقليديتى الصنع شمالى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، عن كشف وتدمير قنبلتين تقليديتى الصنع إثر عملية بحث وتمشيط بولاية المدية (شمال).

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، فى بيان لها الجمعة، إنه "فى إطار مكافحة الإرهاب كشفت ودمرت مفرزة (دورية) للجيش أمس قنبلتين تقليديتى الصنع، وذلك إثر عملية بحث وتمشيط بالمدية".

وأضاف البيان أنه "فى إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز (دوريات) للجيش خلال عمليات متفرقة بكل من جانت (جنوب شرق) وتمنراست (جنوب) أربعة منقبين عن الذهب وضبطت جهازى كشف عن المعادن وخمسة مولدات كهربائية ومطرقتى ضغط".

وأشار البيان إلى توقيف تاجرى مخدرات بولايتى وهران وسيدى بلعباس (شمال غرب) بحوزتهما 24,4 كيلوجرام من المخدرات، بالإضافة إلى قنبلة يدوية و28 طلقة عيار 9 ملم، فى حين أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ37 شخصًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بوهران.