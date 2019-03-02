الاستخبارات العراقية تعلن القبض على والدة وشقيقة قائد "داعش" في الأنبار

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Sputnik/ Hikmet Durgun
وأضافت أنه "بعد جمع المعلومات وتكثيف التحقيق اعترفن بأنهن والدة وشقيقة الإرهابي شاكر وهيب حيث اعترفت والدته بأنها التقته أخر مرة عام 2017 في القائم".
وكان الإرهابي "شاكر وهيب" والمعروف باسم "أبو وهيب"، يشغل قائد قوات تنظيم "داعش" الإرهابي في الأنبار، وقد ظهر في صيف عام ٢٠١٣ خلال إصدار للتنظيم الإرهابي وهو يقوم بإعدام ثلاثة سائقي شاحنات سوريين.
يذكر أن العراق أعلن، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، ولكن التنظيم يكرر بين وقت وآخر استهداف المناطق، التي فقد السيطرة عليها، إلا أن القوات الأمنية تقوم بإحباط غالبية تلك العمليات وإيقاع خسائر بين عناصر التنظيم.
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