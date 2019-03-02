شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر عسكرى عراقى: عمليات الأنبار تعتقل 22 مطلوبًا بقضايا مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر عسكرى عراقى فى محافظة الأنبار، بأن قوة من عمليات الأنبار اعتقلت 22 مطلوبًا فى المحافظة.

وقال المصدر العسكرى ـ فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية، الجمعة - إن "قوة من عمليات الأنبار تمكنت من اعتقال 22 مطلوبًا بقضايا مختلفة فى مناطق متفرقة من الأنبار".

وأضاف المصدر - الذى طلب عدم الكشف عن اسمه - أن "من بينهم 10 مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب".