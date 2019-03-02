غزة.. 17 جريحا خلال مسيرات العودة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الجمعة، إصابة عدد من الفلسطينيين بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار وقنابل الغاز صوب المئات من الفلسطينيين الذين توافدوا للحدود الشرقية للقطاع، للمشاركة في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "17 فلسطينياً أصيبوا بجراح متوسطة بالرصاص الحي، في مناطق مختلفة من الحدود الشرقية لقطاع غزة".

وأضافت، أن "مسعفين اثنين وصحافي أصيبوا بقنابل الغاز التي أصابتهم بشكل مباشر في القدم"، مشيرة إلى أن جراحهم مستقرة.

وأشارت مصادر فلسطينية، إلى أن العشرات من الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي يستخدمه جيش الاحتلال في التعامل مع المتظاهرين الفلسطينيين.

وتوافد المئات من الفلسطينيين لمخيمات العودة الخمسة المقامة على طول الشريط الحدودي بين قطاع غزة والأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، للمشاركة في الجمعة الـ 49 من مسيرات العودة وكسر الحصار تحت شعار "جمعة باب الرحمة".