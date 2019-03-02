مصر تستضيف 100 ألف مهاجر ولاجىء إفريقي

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قالت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، إن مصر تستضيف نحو 100 ألف مهاجر ولاجىء من القارة الإفريقية.

جاء ذلك خلال لقاء السفير أبو بكر حفني مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية، ومحمد عبدي عفي مبعوث مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمنطقة القرن الإفريقي، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية، الجمعة.

وتناول اللقاء الذي جرى بالقاهرة، "أوضاع اللاجئين الأفارقة في القارة عموماً وفي منطقة القرن الإفريقي خصوصاً، والجهود الرامية إلى حل مشكلة اللاجئين في القارة، في ظل تزايد أعداد المهاجرين الأفارقة خلال الفترة الأخيرة".

وقال مبعوث المفوضية الأممية، إن "مصر تستضيف نحو 100 ألف مهاجر ولاجئ من القارة الإفريقية"، وفق البيان الذي لم يوضح تفاصيل أكثر عن زيارة مبعوث المفوضية.

بدوره، استعرض أبو بكر حنفي، جهود بلاده في استيعاب اللاجئين من الأصول العربية والإفريقية، انطلاقا من الواجب والمسؤولية تجاه الأشقاء الأفارقة، حسب البيان ذاته.

والخميس، قال فيليبو غراندي، المفوض الأممي لشؤون اللاجئين، في بيان: "أشعر بقلق عميق إزاء حقيقة أن ثمانية من أصل 10 لاجئين في مصر يعيشون في أوضاع إنسانية بائسة، ولا يمكنهم تلبية حتى أبسط احتياجاتهم".

وفي ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده بها نحو 5 ملايين لاجىء. دون تحديد جنسايتهم.