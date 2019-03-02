البيشمركة: 500 ألف ضحايا الإرهاب بالعراق منذ 2003

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن الفريق جبار ياور، الأمين العام لوزارة البيشمركة بإقليم شمال العراق، أن أكثر من 500 ألف من عناصرها ومن المدنيين والقوات الأمنية والأمريكية، سقطوا منذ 2003، بين قتيل وجريح "جراء الإرهاب".

جاء ذلك في كلمة ألقاها "ياور" بمنتدى أربيل السنوي الأول حول الأمن والسيادة في الشرق الأوسط، والذي انطلق الجمعة، بإقليم شمال العراق، وتابعته الأناضول.

وقال ياور: "حصلنا، وبصعوبة بالغة، على إحصائيات خاصة عن ضحايا الإرهاب في العراق".

وأضاف أنّ "الخسائر البشرية في العراق منذ 2003 حتى الآن، جراء الإرهاب، تقدر بـ539 ألف و550 شخص بين قتيل وجريح".

وأوضح أن من بين الضحايا "395 ألف و549 مدنياً، و180 ألف من القوات الأمنية"، فيما "بلغت خسائر القوات الأمريكية في العراق، منذ العام المذكور، 4 آلاف و384 قتيلا، و32 ألف و180 مصابا".

أما خسائر قوات البيشمركة منذ بداية حرب داعش في 2014، فقد بلغت ألف و720 قتيلا، و10 آلاف و729 جريحا، إلى جانب 44 مفقوداً، وآلاف المفقودين من الإيزيديين والمسيحيين والأكراد وغيرهم.

ولفت ياور إلى أن "داعش نفذ مئات من العمليات في عدة مناطق، بعد إعلان الانتصار عليه".

وشدد على أن "حل المشكلة الأمنية يكون من خلال مواصلة الحوار بين أربيل وبغداد، واستمرار التفاهمات بين الكتل لاختيار وزيري الداخلية والدفاع وبدء حملة إعلامية للتصالح".

فيما أشار أن "البيشمركة جزء من المنظومة العسكرية العراقية، وهي تؤدي فعلياً واجبات اتحادية دون أن يكون لها حقوق سيادية واتحادية، لكن هذا لم ينظم بقانون وهو سبب المشاكل".

وبدأ "داعش"، مؤخرًا، شّن المزيد من الهجمات التي تستهدف الحواجز الأمنية، والأرتال العسكرية خصوصًا في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى (شرق)، وصلاح الدين وكركوك (شمال).

ورغم الإعلان الرسمي نهاية 2017، عن هزيمة "داعش" في العراق، يؤكد القادة العسكريون المحليون أن التنظيم ما زال يمتلك خلايا نائمة تعمل بشكل فردي في المناطق التي جرى تحريرها.