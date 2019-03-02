شكرا لقرائتكم خبر عن "الهلال الأحمر الكويتى" تقدم مساعدات للاجئى الروهينجا بقيمة 500 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتى، الجمعة، تقديم مساعدات طبية وعينية للاجئى الروهينجا فى بنجلاديش بمنطقة (كوكس بازار) بقيمة 500 الف دولار أمريكى؛ وذلك بالتعاون مع الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية.

وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية الدكتور هلال الساير -فى تصريح صحفى على هامش توقيع اتفاقية تقديم المساعدات الانسانية لاغاثة لاجئ الروهينجا- إنه تم تخصيص مبلغ 100 ألف دولار امريكى كمساعدات غذائية ومواد تنظيف لنحو 3500 أسرة لاجئة سيتم توزيعها خلال هذه الحملة.

وأضاف الساير أنه تم تخصيص 400 الف دولار لدعم وتجهيز مستشفى لصالح لاجئى الروهينجا، اضافة الى سيارة اسعاف وأدوية ومعدات طبية.

وأكد أن الجمعية لن تدخر جهدا فى مساعدة وإغاثة لاجئى الروهينجا، معربا عن أمله بأن تساهم هذه المساعدات فى تخفيف معاناتهم، فى ظل الاوضاع المأساوية التى يعيشون بها، والتى تفتقد الى أبسط مقومات الحياة.

تجدر الإشارة إلى أن اجمالى عدد مسلمى الروهينجا الفارين من عمليات القتل والحرق فى ميانمار منذ اندلاع أزمة النزوح، يقدر بأكثر من نصف مليون شخص.