اعرف جسمك.. 6 عضلات تتحكم بحركة العين والرؤية

تحيط 6 عضلات هيكلية بالعين وتحكم في حركات العين العديدة المتنوعة، وعلى الرغم من صغر هذه العضلات وعدم قوتها الشديدة، إلا أنها سريعة ودقيقة بشكل استثنائي، فوفقا لموقع " innerbody" فهي تسمح للعين بإجراء العديد من المهام المعقدة، بما في ذلك تتبع الكائنات المتحركة، والمسح الضوئي للأشياء ، والحفاظ على صورة ثابتة على شبكية العين، تشمل عضلات العين:

ـ أول هذه العضلات هى العضلة المستقيمة العليا التى ترفع العين ، أما العضلة المستقيمة السفلية ، هى التي تقلل من العين، مما يسمح للعين أن تنظر إلى الأسفل.

ـ العضلة المستقيمة الأنسية تقوم بتوصيل العين ، مما يسمح لها بالظهور وسط الأنف .

العضلة المستقيمة الجانبية التي تخترق العين ، تسمح بالنظر إلى الجانب الآخر .

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العضلات المائلة للعين هي المسئولة عن دوران العين ومساعدة العضلات المستقيمة في تحركاتها.

وظيفة عضلات العين

ـ تقوم عضلات العين بالعديد من الوظائف المتخصصة للمساعدة في الرؤية، فعند النظر إلى منطقة كبيرة تؤدي العضلات وظيفة المسح الضوئي ، لتوفير معلومات حيوية للدماغ.

ـ وظيفة أخرى مهمة هي تتبع الكائنات المتحركة عبر المجال البصري، يرسل الدماغ العديد من الإشارات إلى عضلات العين لتعديل وضع العين بسرعة بحيث يبقى الجسم موضع الاهتمام ويمكن رؤيته بوضوح.

وأخيرًا ، تقوم عضلات العين بضبط موضع كل عين بمهارة لإنتاج صورة واحدة مجهرية.