دراسة تحذر: البرجر والبطاطس المقلية تسبب مشاكل فورية في خلايا القلب

كشفت دراسة جديدة مثيرة للقلق أشرف عليها باحثون أمريكيون أن الوجبات السريعة لها تأثير ضار شبه فوري على خلايا الأوعية الدموية والقلب.

وبحسب موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تناول البرجر والبيتزا والنقانق مثل البطاطس المقلية خلال فترة قصيرة يمكن أن تؤدى إلى تصلب الشرايين - من خلال تغيير هيكلها بسرعة.

ومن المعروف أن تصلب الشرايين، هى السبب الرئيسي للنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأشار الباحثون الأمريكيون القائمون على الدراسة إلى أن المنتجات الغذائية المجهزة أكثر ضررا على الصحة مما كان يخشى.

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وأكد الباحثون خلال تجاربهم على الفئران أن الخلايا امتلأت بالكوليسترول "السيئ" بمجرد تناولهم الأطعمة والوجبات المجهزة السريعة، وسرعان ما حدث تصلب للشرايين وصولا إلى طبقة الخلايا البطانية فى الجدار الخارجي للأوعية الدموية.

تشير نتائج الدراسة إلى أن التغييرات في دهون الدم من خلال تناول الأطعمة الخاطئة الدهنية والمصنعة يمكن أن تقلل بشكل أساسي من جودة جدران الشرايين.

وفي الشهر الماضي ، وجدت دراسة أجريت على قرابة 45 ألف شخص في منتصف العمر أن الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والسرطان وأمراض أخرى مرتبطة باستهلاك البرجر والبيتزا والأطعمة المصنعة.