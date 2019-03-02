قصص البركة والكرامات.. تعرف على حكاية مقام "الشيخ كوكو"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لواجهة ضريح مكتوب عليها "مقام الشيخ كوكو"، متسائلين عن أصل هذا المقام، وسر تسميته الغريبة، فما الذي يجعل من اسم "كوكو" على واجهة مقام له مريدين وزوار.

"الشيخ كوكو"، ضريح يقع في زاوية ضيقة بأحد طرق مدينة إسنا بمحافظة الأقصر، ورغم أنه بناء بسيط إلا أنه يعد أشهر أضرحة مركز إسنا.

أهالي "إسنا" يعترفون بأن الاسم غريب، ومع ذلك هناك آلاف الزوار والمريدين لـ"الشيخ كوكو" سنوياً من قرى ومدن جنوب الوادى، وبالرغم من كل ذلك لا أحد فى مدينة إسنا أو من محبي "الشيخ كوكو" يعلم تاريخه بالتحديد أو سيرته.

كل ما يعرفه أهالي إسنا أن الضريح موجود بشارع أحمد عرابي منذ عشرات السنوات، وأن الشيخ كوكو له كرامات عديدة ويزوره الآلاف سنويًا للحصول على البركة، وطلب الشفاء من الأمراض، والرزق بالذرية، وغيرها من الأشياء، ويعتبر من أشهر الأضرحة فى مدينة ومركز إسنا.

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وذكر محمد جاد، أحد رواد الضريح الدائمين، لـ"الوطن": "الكثيرون يستهزئون بعشقنا وحبنا للشيخ كوكو، ولكنهم لا يعلمون أن هذا الشيخ له كرامات عديدة، وآخرها أنه انتقم وفضح كل مسئول شارك فى إزالة الضريح أولهم المحافظ الأسبق ورئيس المدينة الأسبق، وغيرهما".

وتابع جاد أن السيدات والشباب والكبار لا يزالون يزورون بقايا الضريح الذى تم وضعه على ناصية الطريق، مطالباً محبى الشيخ، والمسئولين بتوفير مكان لوضع الضريح فيه من جديد.

عمرو حمادة أحد مريدي الشيخ كوكو، قال أيضا إنه "عند إزالة الضريح وقف العشرات من محبى الشيخ أمام الضريح وكان لديهم يقين أن الشيخ كوكو لديه القدرة على الدفاع عن ضريحه، وكانوا ينتظرون أن تتوقف اللوادر المخصصة للهدم، أو يصاب السائقون إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث مطلقاً".