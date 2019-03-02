أجرى الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، معزيًا في ضحايا حادث انفجار السيارة المفخخة بالعاصمة مقديشيو، الذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وأعرب البشير – خلال الاتصال – عن تعازي السودان حكومة وشعبًا في ضحايا الحادث، سائلاً الله الرحمة للمتوفين وعاجل الشفاء للجرحى.

من جانبه، أعرب الرئيس الصومالي عن شكره وتقديره لنظيره السوداني، على تعازيه للشعب الصومالي ، متمنيًا دوام التقدم والازدهار للبلدين الشقيقين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السوداني يعزي نظيره الصومالي في ضحايا تفجير مقديشيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.