شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبو» ملحمة تتجسد على أرض دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخليج: أمل سرور

«إنه الحدث العالمي الذي نتأهب للترحيب بالمشاركين فيه من مختلف أنحاء العالم، وهو أحد أكبر التجمعات الدولية التي تلتقي فيها العقول، لتشكيل ملامح مستقبل نراه ملكية خالصة للشباب، واليوم نحصد ثمار هذا النهج، إنجازات نفاخر بها العالم، ونؤكد بها مكانة اسم دولتنا الغالية في مصافّ الدول صانعة المستقبل».

بتلك العبارات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدأنا رحلتنا إلى موقع إكسبو 2020، لنتأمل ونرصد وننقل عبر السطور المقبلة، قصة بناء هذا الصرح العالمي الذي سينطلق في 20 أكتوبر 2020، وتستضيفه مدينة الأرقام القياسية دبي، ليكون أول إكسبو دولي في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

منذ اللحظة الأولى، التي تحط بقدميك فيها على أرض «إكسبو 2020»، وما إن تستقبلك تلك اللافتة التي تعلن وصولك إلى هدفك المنشود حيث مقر الحدث، تستوقفك طويلاً تلك العبارة التي كتبت على أبواب مركز إكسبو «تواصل العقول وصنع المستقبل»، لا تفيق سوى على صوت راشد دبدوب الشاب المرافق لنا، الذي لم يفارقنا طوال رحلتنا إلى أرض إكسبو، عندما اخترقت عبارته قلوبنا: إنه الشعار الذي يشكل مصدر إلهام لنا في مسيرتنا نحو تنظيم فعاليات ذلك الحدث الدولي الذي يترقبه الجميع.

ما إن تعبر مدخل المركز، سرعان ما تكتشف أن خلف بواباته الضخمة خلية من النحل لا تهدأ ولا تملّ من عملها، ملامح صغيرة شابة تبادلك التحيات وعبارات الترحاب، وصور ومقولات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، تحيط بكافة أرجاء المركز، لا أعرف لماذا تسرّب إليّ إحساس بأنه يرقب ويتأمل ويبتسم ويشجع ويدعم أولاده وأحفاده ولكن في صمت.

نقطة الانطلاق

غرفة صغيرة لارتداء الملابس المخصصة، مثلت نقطة الانطلاق بالنسبة إلينا، إذ كانت المفاجأة أنّ علينا ارتداء خوذات وسترات وأحذية قبل أن نحط بأقدامنا على أرض الموقع حيث العمل على قدم وساق.

لحظات وكنا في صحبة مرافقنا راشد في سيارة الدفع الرباعي ننصت إلى حديثه، ونشهد على الأرض كمّ الإنجاز والمستجدات في موقع إكسبو 2020. وكأننا دخلنا إلى ساحة ضخمة من ساحات المعارك التي نشهد تفاصيلها الملحمية عبر الأفلام العالمية.

190 دولة

انطباع أوّلي يترسخ في ذهنك ويتعزز كلما شقت السيارة بك الطرق، مباني ظهرت ملامحها، وأخرى في طريقها، أعمدة أسمنتية، ولافتات، وتراب كثيف يغطي الأرض، سيارات نقل كثيرة وضخمة تروح هنا وهناك، وعدد لا يوصف من العمال لا يكلّ ولا يهدأ.

صوت مرافقنا راشد يأتي قائلاً: أكثر من 190 دولة حتى تلك اللحظة سوف تشارك في إكسبو 2020 دبي، ما يعني أننا تجاوزنا عدد المشاركات المستهدف في ملف الاستضافة.

يصمت راشد ثم يعاود الحديث: تم الانتهاء من أكثر من 56 مليون ساعة عمل في موقع إكسبو 2020 ويوجد حالياً حوالي 30 ألف عامل في الموقع. وخلال النصف الأول من هذا العام من المتوقع أن يصل العدد إلى حوالي 40 ألف عامل بما في ذلك العمال التابعون للشركات التي تتعاقد معها الدول التي تبني أجنحتها.

ساحة الوصل

ها نحن قد وصلنا إلى «ساحة الوصل»، عبارة مرافقنا كانت كفيلة بأن تجعلنا نتأمل ذلك المشهد الأسطوري الذي يتوسط موقع إكسبو، إذ تُفاجأ بأنك قد وقفت أمام تحفة معمارية وأيقونة جمالية من طراز فريد من نوعه، إنها تلك التي ستكون قلب «إكسبو 2020 دبي» النابض، وهي تلك التي من المقرر لها أن تستضيف عروضاً مذهلة، ليعيش زوارها تجربة غامرة تحت قبتها التي ستكون شاشة عرض بنطاق 360 درجة على ارتفاع 67.5 متر، وبقطر 130 متراً.

خط المترو

كن على استعداد لكمٍّ هائل من المفاجآت، طالما قررت أن تزور موقع إكسبو، هكذا حدثت نفسي خاصة بعد أن جاءت إشارة مرافقنا إلى خط المترو الذي بدت ملامحه واضحة، والذي يعد من أبرز التسهيلات التي سيتضمنها ذلك الصرح، ذلك الذي صُمّم من أجل أن يحمل 35 ألف راكب مباشرة إلى أبواب إكسبو كل يوم، ليشق مساراً واضحاً على طول طرف الموقع، مشروع كامل متكامل في قلب إكسبو حيث يعمل فيه ما يقرب من 15300 عامل.

معجزة حقيقية تحققت في قلب دانة الدنيا، تلك البقعة من أرض دبي التي كانت حتى وقت قريب، امتداداً للصحراء، أصبحت بالجهد والإرادة والتصميم والتحدي، موقعاً يستعد لاستقبال الملايين من الزائرين في فترة قياسية من الزمن.

تحفيز الطلاب على الابتكار

استضاف «إكسبو 2020 دبي» عدداً من الفعاليات؛ الرامية إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص التواصل بين الناس في مختلف أنحاء العالم؛ بهدف تحفيز العقول على إحداث تأثير مستدام.

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وفي إطار برنامج الابتكار والشراكة، (إكسبو لايف)، خصص «إكسبو 2020» مبلغ 100 مليون دولار (367 مليون درهم)؛ لدعم المشاريع، التي تقدم حلولاً مبتكرة تعالج القضايا المؤثرة في حياة الناس.

ويدعم برنامج الابتكار للجامعات من «إكسبو لايف» طلاب الجامعات في الإمارات، ويشجعهم على العمل المشترك؛ لإيجاد حلول مبتكرة لبعض التحديات الأكثر إلحاحاً في الدولة والمنطقة.ولطالما شكّل الابتكار محور تركيز معارض «إكسبو» العالمية. ومن خلال هذه المنح، ينتقل «إكسبو 2020 دبي» بهذا التقليد إلى مستوى متقدم؛ يتمثل بتحفيز العقول على ابتكار أفكار نيرة.

ومن الجامعات تمكن برنامج «إكسبو للمدارس» بالفعل من الوصول إلى 40 ألف طالب من 620 مدرسة، والتعاون مع أكثر من 800 معلم من المدارس؛ لتعريف طلابهم بأهمية معارض «إكسبو» لتنمية البشرية.

رحلة الفرص

جناح الفرص أحد أبرز معالم الحدث الدولي المرتقب وسيستقطب زوار إكسبو 2020 دبي لاصطحابهم في رحلة مشوقة، تضم تجارب وألعاباً تفاعلية، وتتيح لهم المشاركة في تجارب قائمة على اختياراتهم، وتشجعهم على استكشاف دور الخيارات والقرارات الشخصية في المساهمة بدور إيجابي شامل في القضايا العالمية التي تهم الجميع.

يمتد الجناح على مساحة 4500 متر مربع. ويجري تشييده بالكامل باستخدام مواد طبيعية وعضوية قابلة لإعادة التدوير ولم تستخدم أي خرسانة في عملية البناء، حيث يضم البناء 111 كيلومتراً من الحبال و2500 طن من الحجارة إلى جانب الأخشاب.

ويصحبك الجناح في رحلة مشوقة تساعد على توفير منصة تجمع تحت مظلتها الزوار من مختلف الأعمار والثقافات للاحتفاء بالتقدم، الذي أنجزته البشرية على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

دستركت 2020

التفكير لا ينتهي، والعقول المبدعة لا تتوقف عن إبداعها، حدث ضخم عالمي سوف يفتح أبوابه بعد أقل من عامين، وبدأ التفكير المحسوب بطرح السؤال ماذا بعد «إكسبو 2020»، أين تذهب مباني ذلك الصرح العظيم؟

إجابة السؤال حسمها فريق العمل في «إكسبو» وقام بتلخيصها في «إرث»، وهنا يقول مرافقنا: بعد ختام «إكسبو 2020 دبي»، ستواصل روحه وإنجازاته تأثيراتها الإيجابية الملموسة والمستدامة في الإنسانية بالنسبة للأجيال المقبلة. ولطالما شكّل هذا الإرث جزءاً أساسياً من خططنا المتعلقة بتنظيم الحدث.

وستبقى أكثر من 80% من المنشآت بعد إسدال الستار على فعالياته لتكون جزءاً من «دستركت 2020» التي ستكون تجربة عمرانية غنية تواكب أحدث توجهات أنماط الحياة العصرية بالمزج بين العمل والترفيه.

وسيضم مشروع «دستركت 2020» مساحات سكنية تمتد على 65 ألف متر مربع، إلى جانب 135 ألف متر مربع من المساحات التجارية، ضمن موقع يحتضن باقة متنوعة من أرقى مرافق الابتكار والمرافق التعليمية والثقافية والترفيهية، فضلاً عن مركز للمعارض والمؤتمرات.

30.000 متطوع

يتوافد على «مركز المتطوعين» الجديد عدد متنام من المتطوعين الراغبين في أن يكونوا جزءاً من إكسبو 2020، والمساعدة على إعدادهم وتدريبهم للمشاركة في الترحيب بالعالم المشارك في الحدث.

وقفنا لنتأمل ذلك الصرح الضخم، وأنصتنا إلى مرافقنا راشد دبدوب الذي قال: أكثر من 30 ألف متطوع في إكسبو 2020 دبي سوف يمثلون واجهة الحدث ويجسدون الثقافة الإماراتية والقيم الأصيلة الراسخة فيها، كما سيكون لهم دور محوري في إدارة العدد الهائل من الفعاليات الممتعة والأنشطة الشائقة والحوارات الموسعة التي سيضمها موقع إكسبو خلال كل يوم من أيام هذا الحدث الكبير.وقد بدأ العديد منهم بالفعل بالاستفادة من فرص المشاركة في مسيرة الإعداد والتحضير لليوم المرتقب.

وأضاف راشد : يفتح برنامج المتطوعين في إكسبو أبوابه أمام جميع المواطنين والمقيمين في الإمارات، بما في ذلك طلاب الجامعات والخريجون وربات البيوت والموظفون والمتقاعدون وأصحاب الهمم. ويمكن لأي شخص أن يصبح متطوعاً بغض النظر عن تمتعه بأي خبرة سابقة في هذا المجال. ويتيح البرنامج لمنتسبيه الفرصة، ليكونوا جزءاً من حدث تاريخي استثنائي، ورد الجميل لدولة الإمارات التي يعيشون على أرضها ويعدونها وطناً لهم.

جناح الاستدامة

إلى جناح الاستدامة انتقلنا، يكشف الهيكل الذي بات واضحاً إمكانات المباني في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المياه والطاقة، باستخدام مجموعات مبتكرة من التقنيات لتوليد الطاقة الشمسية، والحصول على المياه من الهواء. وهو نفسه الذي سيتحول بعد إسدال الستار على فعاليات إكسبو 2020 دبي إلى مركز علمي للأطفال في مرحلة الإرث.

تحدث مرافقنا راشد عن مفهوم جناح الاستدامة بالقول: ستقدم فيه بعض الدول المشاركة رؤيتها الخاصة بالاستدامة؛ سعياً لاستقطاب اهتمام الزوار والمشاركين، وغرس مفاهيم ورسائل تهم العالم والأشخاص عامة، والحقيقة أننا نتطلع في إكسبو 2020 دبي إلى الاستدامة من منظور واسع يشمل الحفاظ على الموارد، وتعزيز النمو والتطور البشري، وتوليد فرص عمل للأجيال الحالية والمقبلة. وهذه الأهداف وغيرها تتحقق بالتعاون بين المجتمعات والحكومات والقطاع الخاص، وجميع المشاركين في إكسبو 2020 دبي من دول ومنظمات وشركات.