عبدالله المقبالي يعود إلى الإمارات بعد رحلة علاج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: فدوى إبراهيم

بعد توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ديوان سموه بعلاج الفنان عبدالله المقبالي، وجّه الفنان خالص الشكر والامتنان لسموه بعد عودته من العلاج لمدة ثلاثة أشهر قضاها في مستشفى بتايلاند.

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ووجه الشكر لكل فناني الإمارات، الذين لم يبخلوا بمساندته والوقوف إلى جانبه في أزمته الصحية، والسؤال المتكرر عن أحواله، خاصة الدكتور حبيب غلوم، والإعلامي منذر المزكي، اللذين كانا إلى جانبه منذ اللحظات الأولى لمرضه.

وقال المقبالي ل«الخليج» أمس، بعد شفائه ووصوله إلى الدولة: «لم أشعر بغربة خلال وجودي في المستشفى منذ 28 نوفمبر الماضي، وذلك بفضل تواصل كثير من الفنانين والأصدقاء معي، من بينهم أحمد الجسمي، وعبدالله صالح ونجله صديقي الفنان مروان، وبلال عبدالله، وغيرهم كثير، الذين لا يسعني سوى شكرهم على ما قدموه لي من دعم معنوي، ومتابعة دائمة على مواقع التواصل الاجتماعي، كان آخرها احتفاء الفنان بلال عبدالله بعودتي، بحضور أحمد الجسمي وعلي التميمي، وآخرين، وذلك بعد زيارتي لهم في موقع تصوير أحد الأعمال الدرامية في العين». وعن حالته الصحية قال المقبالي، إن الأطباء أفادوا بقدرته على ممارسة عمله ونشاطه الفني بشكل طبيعي، إلا أن عليه المتابعة الطبية معهم في تايلاند كل 3 أشهر، كما تستلزم حالته إجراء عملية جراحية في الأمعاء بعد عامين، حتى يكون جسمه قد استرد عافيته.

وأعرب المقبالي عن رغبته الكبيرة في العودة إلى المسرح والتلفزيون، وهو في أعلى حالات شغفه للعودة إلى ممارسة النشاط الفني، بعد كل الوقت الذي قضاه في العلاج.