«كلاسيكو» الحسم والأمل الأخير بين الريال وبرشلونة الليلة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد إقصائه ريال مدريد من نصف نهائي مسابقة الكأس، يملك برشلونة فرصة قتل آمال الفريق الملكي باستعادة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يحل ضيفاً عليه، اليوم السبت، في المرحلة السادسة والعشرين من «الليجا».

يعود برشلونة إلى ملعب «سانتياجو برنابيو»، حيث حقق الأربعاء الماضي فوزاً عريضاً 3-صفر في إياب نصف نهائي الكأس (1-1 ذهاباً)، برغم أفضلية ريال في أول ستين دقيقة من المباراة قبل انتفاض الهداف الأوروجوياني لويس سواريز ومساهمته الفاعلة في الأهداف الثلاثة.

وقال قلب دفاع برشلونة جيرار بيكيه «حصلوا على فرص أكثر في الشوط الأول. لكن في الثاني عرفنا كيف نصل إليهم، تركوا مساحات إضافية، وفي غضون 10 أو 15 دقيقة سجلنا ثلاثة أهداف».

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 57 نقطة وبفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني، و9 عن ريال مدريد الثالث، لذلك فإن فوز برشلونة اليوم سيكون خطوة عملاقة له للفوز باللقب، ويعني رسمياً انتهاء آمال النادي الملكي مع ابتعاده بفارق 12 نقطة عن غريمه التاريخي قبل 12 مرحلة على نهاية الليجا.

وفي ظل المعارك المتواصلة بين ريال مدريد وبرشلونة، يأمل أتلتيكو الثاني الاستفادة بحال خسارة برشلونة، وتقليص الفارق الى أربع نقاط بحال فوزه غداً الأحد على مضيفه ريال سوسييداد الثامن، والذي لم يخسر في آخر ثماني مباريات.

وسيواجه أتلتيكو أيضاً برشلونة في إبريل/نيسان المقبل في ملعب «كامب نو»،

ويتفوق برشلونة في المواجهات الأخيرة على ريال مدريد، إذ هزمه أربع مرات في آخر ست مباريات في أرضه، حيث كان يسجل ثلاثة أهداف أو أكثر خلال انتصاراته، وهذا الموسم لوحده، سجل برشلونة 9 أهداف في مرمى خصمه مقابل اثنين للملكي، وذلك بعد فوز كاسح في ذهاب الدوري 5-1 أطاح المدرب جولن لوبيتيغي وأتى بالأرجنتيني سانتياجو سولاري مدرب الرديف «كاستيا» الذي دعا لاعبيه «للنهوض سريعاً» من الكبوة الأخيرة.

لكن ريال مدريد تنفس الصعداء في مباراة برشلونة الأخيرة برغم خسارته الثلاثية، إذ كان الطرف الأفضل وسنحت له عدة فرص لم تبتسم لجوهرته الجديدة البرازيلي فينيسيوس جونيور (18 عاماً) في ظل تألق الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن.

وقبل المباراة، خرجت بعض التصريحات من معسكري الفريقين تبين الشكل الذي سيسير عليه «الكلاسيكو» الليلة، وعنونت صحيفة «سبورت» الكاتالونية والموالية لبرشلونة «الانطلاقة نحو الثلاثية»، في إشارة إلى أن الفوز سيحسم اللقب بنسبة كبيرة ل«البلوجرانا».

وأشارت صحيفة «سبورت» إلى أن مدرب برشلونة فالفيردي غير راض عما حدث في«كلاسيكو» الكأس يوم الأربعاء الماضي، بعد تفوق شبه كامل لريال مدريد من ناحية صناعة الخطر، ولا سيما في الشوط الأول، حيث خسر برشلونة تماماً معركة خط الوسط، وقالت الصحيفة: يوم السبت من المؤكد أن يحصل لاعب الوسط البرازيلي أرثور على مكان أساسي بالتشكيلة، ومهمته السيطرة على المنتصف، وإعطاء الحرية لميسي الذي كان يعود في لقاء الأربعاء باستمرار للخلف لمساعدة لاعبي الوسط.

وكان مدرب برشلونة فضل إشراك ميسي وبوسكيتش وراكيتيتش وسيرجيو روبرتو في الوسط، وهذه الخلطة لم تكن فعالة أبداً، لذلك قد يظهر اليوم أرثور من أجل إضفاء مهارة إضافة على متوسط الميدان.

في المقلب الآخر، تأكدت مشاركة الفرنسي فاران في اللقاء ليشكل مع سيرجيو راموس ثنائي قلب الدفاع، علماً أن راموس يعيش أجواء سلبية هذه الأيام بعد إعلان إيقافه في دوري أبطال أوروبا لمدة مباراتين.

وأعلن سولاري مدرب ريال مدريد التحدي قبل مباراة اليوم، وقال في المؤتمر الصحفي «يجب أن نقلص النقاط مع المتصدر، وسنقلصها»، وتابع: «غداً (اليوم) أمامنا فرصة أخرى لتسجيل الأهداف التي رفضت الدخول يوم الأربعاء».