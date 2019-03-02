انهيارات أرضية وتشققات بسبب حفريات الاحتلال في القدس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مركز معلومات وادي حلوة/‏سلوان: إن هطول الأمطار في مدينة القدس كشف عن تشققات وانهيارات أرضية وتصدعات جديدة في حي وادي حلوة في القدس، نتيجة الحفريات «الإسرائيلية» المتواصلة وما يرافقها من تفريغ أتربة من أسفل الحي، لاستكمال أعمال حفر «شبكة الأنفاق» الموصلة إلى أسوار المسجد الأقصى المبارك وساحة البراق من الجهة الغربية.

وأضاف المركز، أن انهيارات خطيرة وقعت أمس الأول الخميس في سور ملعب وموقف للمركبات في حي وادي حلوة، إضافة إلى هبوط أراضٍ في المكان، موضحا أن مؤسسات الاحتلال تنفذ عمليات حفر بآليات ثقيلة ويدوية ليل نهار في هذه المنطقة تسمع على مدار الساعة، وبالقرب من المنطقة تشاهد كذلك عمليات إخراج أكياس ضخمة من الأتربة الناتجة من الحفريات.

ولفت المركز في بيان، إلى أن انهيارات أخرى وقعت في أرض خاصة تابعة «لكنيسة الروم الأرثوذكس» وهي ملاصقة لمسجد «عين سلوان»، وتستخدم كموقف لمركبات الأهالي القاطنين بالحي، الذي شهد انهيارات مماثلة قبل عدة أشهر. ووصف سكان حي وادي حلوة فصل الشتاء «بفصل الانهيارات»، حيث يعرّي الحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الحي. وقال المركز إن رقعة التشققات والتصدعات تزداد وبشكل لافت، وحذر من خطورة استمرار أعمال الحفر وتفريغ الأتربة، لافتا إلى أن أكثر من 70 منزلا في الحي تضررت من الحفريات بشكل متفاوت، إضافة إلى أضرار بالشوارع والأراضي.

وأوضح أن أهالي حي وادي حلوة توجهوا لمحاكم الاحتلال لإيقاف أعمال الحفر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة المواطنين وعقاراتهم.

في الأثناء، أصيب 17 فلسطينيا بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت، أمس، مع قوات الاحتلال «الإسرائيلي» قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية أن الاحتلال استهدف 3 مسعفين وصحفي بقنابل غاز مباشرة خلال فعاليات الجمعة ال 49 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة، فيما أكدت مصادر فلسطينية وصول إصابة خطيرة في البطن لمستشفى «شهداء الأقصى» وسط قطاع غزة خلال قمع المتظاهرين شرق مخيم البريج.

وهاجم مستوطنون، منطقتي عين سامية ومرج الذهب في قرية المغير شمال شرقي مدينة رام الله، بحماية جيش الاحتلال. وذكرت مصادر محلية إن عددا من مستوطني «جبعيت» المقامة على أراضي القرية، هاجموا المزارعين وحاولوا رعي أغنام في أراضيهم، حيث تصدى لهم الأهالي وطردوهم من المكان. وأضافت المصادر أن القرية تتعرض بشكل دائم لهجوم من قبل المستوطنين، وذلك بهدف الاستيلاء على أراضي القرية.

إلى ذلك، ارتقى ثمانية شهداء بينهم أربعة أطفال، وجرح نحو 810 فلسطينيين، واعتقل 500 مواطن، وهدم 43 بيتا ومنشأة، على أيدي قوات الاحتلال خلال الشهر الماضي، حسب تقرير مركز «عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق» التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية حول أبرز الانتهاكات «الإسرائيلية» بحق الشعب الفلسطيني خلال شهر فبراير/‏شباط. (وكالات)