تظاهرات تعم مدن الجزائر.. وقتيل بقنابل الغاز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التحقت أيقونة الثورة التحريرية، جميلة بوحيرد، بالمتظاهرين في قلب العاصمة الجزائرية، وسط ترحيب كبير من المشاركين، وفق ما أكدته وسائل إعلام محلية، في وقت استقطبت تظاهرات الجمعة، آلاف المشاركين الرافضين لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة، وسط تقارير بسقوط قتيل مختنقا بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وجميلة بوحيرد هي رمز من رموز ثورة التحرير الجزائرية، عرفت بنضالها ضد المستعمر الفرنسي ودعمها لحركات التحرر بعد استقلال الجزائر. وخرج عشرات الآلاف من الجزائريين بعد صلاة الجمعة، في تظاهرات حاشدة مناوئة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة. وقالت المصادر، إن آلاف الأشخاص احتشدوا أمام مقر البريد المركزي، وفي ساحتي موريس أوزان، وأول مايو، وسط العاصمة الجزائرية، ورفعوا شعارات تُجمع على رفض العهدة الخامسة لبوتفليقة. كما خرج آلاف الأشخاص في ولايات تيزي وزو، والبويرة، وبجاية، ومدن أخرى، في مسيرات مماثلة.

وقبل صلاة الجمعة، شهدت مدينتا غرداية وتيارت، وبلدة بني ورتيلان بولاية سطيف، وبلدة مشدالة بولاية البويرة، تظاهرات تطالب برحيل بوتفليقة ونظامه. وتعطلت خدمات الإنترنت بشكل كبير، تزامناً مع انطلاق التظاهرات بعد صلاة الجمعة.

وكان مجهولون أطلقوا على منصات التواصل الاجتماعي دعوات للخروج في مسيرات مليونية رفضاً لاستمرار حكم بوتفليقة الذي يوجد منذ الأحد الماضي في جنيف، لإجراء فحوص طبية دورية، بحسب الرئاسة الجزائرية.

وشهدت العاصمة الجزائرية، ومدن أخرى، تعزيزات أمنية كبيرة. وانتشرت قوات التدخل الخاص للشرطة وهي قوة نخبة بالقرب من مقر رئاسة الجمهورية، كما لوحظ وجود سيارات مكافحة الشغب على مسافة غير بعيدة من المقر ذاته.

واتخذت قوات مكافحة الشغب مكاناً لها في الأماكن الحساسة والاستراتيجية وسط العاصمة الجزائرية. وقالت التقارير إن قوات الأمن أطلقت كميات كثيفة من الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين أمام مقر الحكومة. ودعت منظمة العفو الدولية مساء الخميس، قوات الأمن، إلى ضبط النفس «مع تصاعد التوتر»، مطالبة إياها ب«الامتناع عن اللجوء إلى القوة المفرطة أو غير الضرورية لتفريق تظاهرات سلمية».

وسيُقدم ترشح بوتفليقة رسمياً في 3 مارس، الموعد النهائي لتقديم الطلبات، أمام المجلس الدستوري، بحسب ما أعلن مدير حملته عبد المالك سلال.

ولا يزال بوتفليقة موجوداً في المستشفى في جنيف منذ الأحد، لإجراء «فحوص طبية دورية»، بحسب الرئاسة من دون الإعلان بعدُ عن موعد عودته.

وكان رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، حذر الخميس، من الأطراف الساعية إلى ضرب استقرار الجزائر، مشدداً على أن الشعب الجزائري ليس بحاجة إلى أوصياء، وأنه سيعبر عن خياره الحر في انتخابات الرئاسة، التي ترشح لها حتى الآن علي زغدود، رئيس حزب التجمع الجزائري، والطبيب المتخصص، عبد الحكيم حمادي.

(وكالات)