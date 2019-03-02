110 أعمال لخلود الجابري في «إضاءات فنية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: نجاة الفارس

نظمت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، أمس الأول، في المركز الثقافي في أبوظبي، معرض «إضاءات فنية» اشتمل على 110 لوحات كنماذج من نتاج 40 عاماً لأعمال الفنانة الإماراتية خلود الجابري التي تعتبر من أوائل فناني الإمارات في مجال التشكيل، ومن المؤسسين في المجمع الثقافي الذي عملت فيه لمدة 21 عاماً.

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افتتحت المعرض سلامة المناعي مستشارة البرامج والمشاريع في الوزارة، بحضور عدد من الفنانين.

وقالت الجابري إنها تستلهم روح لوحاتها المعروضة من طفولتها، وتمزج الخيال مع الألوان ليعكس جمال الماضي مطبوعاً في روح لوحاتها وألوانها.

وأضافت أن المعرض يتضمن لوحات منها مجموعة من أعمالها الأولى أيام الثانوية والجامعة وبداياتها مع المرسم الحر، وأعمال حصدت جوائز أولى في مجلس التعاون الخليجي، وعدد آخر من الأعمال التي عرضتها بعد أن توقفت سابقاً لمدة 18 عاماً، موضحة أن المعرض يحتوي أيضاً على مجموعة متنوعة في الرسم المائي، والجواش، والإكريلك، وأعمال الكولاج، و«المونو برنت»، وأعمال تركيبية.