شكرا لقرائتكم خبر عن حجوزات «طيران» مبكرة تستبق «رالي» موسم الإجازات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

تسارعت وتيرة الحجوزات المُبكرة لتذاكر الطيران؛ للسفر خلال فترة الإجازات، في خطوة من المقيمين والمواطنين؛ لتجنب الأسعار المرتفعة، التي تصل إلى ضعف سعر التذكرة الطبيعي، ولاستباق الأسعار خلال فترة الذروة؛ وذلك وفقاً لمديري شركات ووكلاء سياحة وسفر في الإمارات.

وقالوا ل ”الخليج 365”: «إن شركات الطيران شهدت طلباً قوياً على حجوزات تذاكر الطيران بشكل مبكر؛ حيث إن المقاعد ذات الأسعار «المنخفضة»، التي طرحتها في بداية الموسم، قد نفذت». موضحين أن نسبة الحجوزات المبكرة قد شهدت ارتفاعاً قوياً، مقارنة مع السنوات السابقة؛ حيث أصبحت تشكل حصة جيدة تتراوح ما بين 30% إلى 40% من إجمالي الحجوزات.

وأضافوا: «إن ارتفاع أسعار التذاكر في مواسم ذروة السفر، تدفع العديد من العائلات المقيمة والمواطنة نحو إجراء حجوزات مبكرة، وخاصة أنها تساهم في تحقيق خصومات كبيرة على الأسعار على العديد من الوجهات، وخاصة في الدول التي تشهد طلباً كبيراً على السفر، والتي تشهد عدداً محدوداً من الرحلات».

وطرحت شركات الطيران؛ مثل: «طيران الإمارات»؛ و«فلاي دبي» عروضاً ترويجية على أسعار التذاكر إلى بعض الوجهات، وبأسعار تفضيلية، دفعت الكثيرين نحوها؛ من أجل الاستفادة من الأسعار المنخفضة، مقارنة مع موسم الذروة.

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وقال سعيد العابدي رئيس «مجموعة العابدي للسياحة والسفر»،: «إن هنالك طلباً قوياً على حركة الحجوزات المُبكرة للسفر خلال الفترة المقبلة، التي تمتد خلال إجازة الربيع، كما ارتفعت الحجوزات في ال10 الأواخر من شهر رمضان المبارك».

وأضاف العابدي: إن بعض الحجوزات المبكرة تركزت خلال عطلة عيد الفطر السعيد من مطلع شهر يونيو/‏حزيران 2019 وما بعد، فضلاً عن حجوزات إجازات المدارس الصيفية من مطلع يوليو/‏تموز 2019، موضحاً: إن الحجوزات مرتفعة للغاية خلال هذه الفترات؛ بسبب توجه العديد من العائلات نحو الحجز المبكر للسفر بدلاً من الانتظار للحجز في الموسم.

وقال رياض الفيصل مدير عام «أصايل للسياحة»: «إن بعض العائلات في الإمارات تفضل إجراء الحجوزات المبكرة لتذاكر الطيران؛ من أجل الحصول على أسعار أقل من موسم الذروة، التي دائماً ما تشهد ارتفاعات قياسية في الأسعار».

وأوضح: إن الحجوزات المبكرة أصبحت تشكل نسبة كبيرة من إجمالي الحجوزات بنسبة تتراوح ما بين 30% إلى 40%؛ حيث أصبحنا نرى طلباً متزايداً على تذاكر الطيران بشكل مسبق تصل إلى 6 أشهر.

وأشار الفيصل إلى أن شركات الطيران تتبنى سياسية إدارة العائدات للمقاعد؛ من خلال طرح جزء من المقاعد بأسعار ذات أسعار منخفضة؛ ولذلك يتجه العملاء للاستفادة من هذه الأسعار.

وأضاف الفيصل: إن أسعار التذاكر تصل إلى ذروتها في ظل زيادة الطلب على السفر سواء للوافدين أو المقيمين، لافتاً إلى أنه قد تصل نسبة إشغال الرحلات إلى 100% على بعض الوجهات، الأمر الذي يدفع شركات الطيران إلى رفع الأسعار خلال العطل.