ابن فهد آل ثاني: خرجنا من قطر بسبب استعمار تركيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف عضو من أسرة آل ثاني الحاكمة في قطر، عن وجود حراك معارض لنظام الحكم في الدوحة سيتم الكشف عنه في القريب العاجل، فيما طالبت مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، سلطات نظام الحمدين بإلغاء قرار حظر سفر وزير العدل السابق نجيب النعيمي.

وقال الشيخ عبدالله بن فهد آل ثاني المقيم خارج قطر منذ انضمامه للمعارضة، في تصريحات لقناة العربية: «إن شاء الله في تحرك.. وكل شيء يحتاج وقتاً.. ونحن نجهز له.. وفي القريب العاجل يطلع للعلن.. وترجع قطر لحضنها الخليجي والعربي، وليس التركي والإيراني».

وأضاف: «النظام الحالي لا يرضينا ولا يرضي دول الخليج، وساهم في تدمير عدة دول عربية بينها سوريا وليبيا».

وأوضح أن المعارضة القطرية تحظى بدعم وتأييد من داخل البلاد وخارجها، بما في ذلك عدد كبير من أبناء الأسرة الحاكمة ذاتها، مشيراً إلى أن نسبة المناصرين للمعارضة 75% وأكثر.

وأكد الشيخ عبدالله وجود حملات دهم وتفتيش لمنازل قطريين وعدد من أبناء الأسرة الحاكمة، يشتبه بتأييدهم للمعارضة أو امتلاكهم وثائق تدعم مطالبهم بحكم البلاد، التي يهيمن على قرارها فرع واحد فقط من أسرة آل ثاني، ينتمي له أمير قطر الحالي.

وأضاف أنه ومعارضين آخرين من أبناء الأسرة الحاكمة، خرجوا من بلادهم وأقاموا في الخارج؛ بسبب الاستعمار التركي لقطر، وارتفاع حدة الفساد المالي والإداري.

تأتي تصريحات عبدالله آل ثاني غداة تصريحات لخليفة بن مبارك بن خليفة آل ثاني، وهو أحد أفراد أسرة آل ثاني، الذين غادروا الأراضي القطرية، لاعتراضه على سياسات النظام، كشف فيها عن تزايد حدة الغضب خلال الفترة الحالية ضد تنظيم الحمدين.

من جهة أخرى، طالبت «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الحكومة القطرية بإلغاء قرار حظر السفر المفروض، على المحامي في مجال حقوق الإنسان، ووزير العدل السابق،نجيب النعيمي، دون قيد أو شرط.

جاء ذلك خلال تقدم «ماعت»، بثلاث مداخلات مكتوبة ضمن البند الثالث من أعمال مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وذلك في إطار الحوار التفاعلي يوم أمس الأول الخميس، مع كل من المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بمكافحة التعذيب، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، والتي تعقد خلال الفترة من 25 فبراير/شباط وحتى 22 مارس/آذار الجاري.

وكشفت «ماعت»، عما يواجه المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون في قطر من عقبات وصعوبات عبر مضايقات حكومية، وفرض قيود على السفر والاعتقال التعسفي، كما لا تسمح السلطات القطرية بعمل منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية المستقلة، ففي 8 فبراير2017، حظرت السلطات القطرية سفر «نجيب النعيمي»،وذلك دون تقديم أي أسباب أو تُهَم ضده.

وطالبت «ماعت» بالضغط على الحكومة القطرية من أجل السماح للمنظمات الحقوقية القطرية والدولية بالعمل دون قيود. (وكالات)