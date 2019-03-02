11 بنكاً في قائمة «ذا بانكر» لأفضل المصارف الإسلامية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

حلّ أحد عشر بنكاً إماراتياً في قائمة مجلة «ذا بانكر» لأفضل المصارف الإسلامية، أو تلك التي تمتلك نوافذ إسلامية في منطقة الخليج العربي للعام 2019، بإجمالي أصول متوافقة مع الشريعة بلغت 149.7 مليار دولار نحو (550 مليار درهم).

وجاء بنك «دبي الإسلامي» في المركز الرابع ضمن تصنيف المجلة، بإجمالي أصول إسلامية قدرها 56.44 مليار دولار، يليه «مصرف أبوظبي الإسلامي» بأصول بلغت قيمتها 33.42 مليار دولار.

وحلّ «بنك الإمارات دبي الوطني» بنافذته الإسلامية في المركز السادس عشر، بأصول متوافقة مع الشريعة قيمتها 15.33 مليار دولار، ثم «مصرف الهلال» في المرتبة 21 بأصول 12.19 مليار دولار، يليه «نور بنك» في المركز 22 ب11.61 مليار دولار.

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وشمل التصنيف أيضاً «مصرف الشارقة الإسلامي» الذي حل في المركز ال24 بأصول بلغت 10.42 مليار دولار، والنافذة الإسلامية ل«بنك أبوظبي الأول» في المركز ال27 بأصول قيمتها 7.2 مليار دولار، إضافة إلى «بنك أبوظبي التجاري» الذي جاء في المركز 29 بأصول إسلامية بلغت 5.9 مليار دولار، و«مصرف عجمان» في المركز ال31 بأصول 5.4 مليار دولار.

وجاءت النافذة الإسلامية ل«بنك المشرق» في المركز ال35 بإجمالي أصول متوافقة مع الشريعة بلغت 2.8 مليار دولار، ونافذة «بنك لاتحاد الوطني» في المرتبة ال40 بأصول 1.4 مليار دولار.

وقالت مجلة «ذا بانك» إن المصارف الإسلامية في منطقة الخليج العربي تتمتع بأداء ممتاز، على الرغم من البيئة التشغيلية الأقل نشاطاً في السنوات الأخيرة. واستمرت معظم المصارف المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في تعزيز مكانتها، حيث شهدت نمواً في أصولها وأرباحها ورؤوس أموالها. وحققت المصارف الإسلامية في المنطقة معدل نمو سنوي مركب بنسبة 15.9% بين العامين 2006 و2018، وفقاً للمجلة.

ومما يثير الإعجاب أن هذا التقدم لم يتأثر بشكل كبير بالأزمة المالية العالمية، أو تراجع أسعار النفط التي تلت ذلك. وإضافة إلى ذلك، فإن نجاح المصارف في منطقة الخليج العربي وأماكن أخرى، هو أيضاً نتيجة للطلب المتزايد على المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وتمكنت 10 مصارف سعودية من تأمين مراكز متقدمة بين أفضل 20 مصرفاً في المنطقة، حيث تصدر مصرف الراجحي، أكبر مقرض إسلامي في العالم، القائمة بإجمالي أصول بلغت قيمتها 91.50 مليار دولار. وحلّ بيت التمويل الكويتي في المركز الثاني على قائمة «ذا بانكر» بأصول متوافقة مع الشريعة قيمتها 57.85 مليار دولار، يليه الأهلي السعودي في المركز الثالث ب 56.54 مليار دولار.