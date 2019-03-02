عبدالله بن زايد: علاقاتنا متميزة مع دول «التعاون الإسلامي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وعدد من الوزراء ورؤساء الوفود المشاركين في اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عقب نهاية الجلسة الافتتاحية، إلى جامع الشيخ زايد الكبير من أجل أداء صلاة الجمعة والتقط الجميع صورة تذكارية في رحاب جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.

كما أقام سموه مأدبة غداء على شرف الوفود المشاركة.

على صعيد متصل، استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عدداً من وزراء الخارجية المشاركين في الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي افتتحت أعمالها أمس، في أبوظبي.

واستقبل سموه سوشما سواراج، وزيرة الشؤون الخارجية الهندية، وأيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، وتيودور ميليشكانو وزير خارجية جمهورية رومانيا، وعبد الرزاق جي كامبوجو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والتكامل الإقليمي والفرانكفونية في الجابون، وبيبوت أتامكولوف، وزير خارجية كازاخستان، وتشينجيز أيداربيكوف، وزير خارجية قرغيزستان.

كما استقبل سموه عبد العزيز كاملوف، وزير خارجية أوزبكستان، والدكتور علي كابا، وزير الخارجية والتعاون الدولي في سيراليون، وسراج الدين مهر الدين وزير خارجية طاجيكستان، وصلاح الدين رباني، وزير خارجية أفغانستان.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بوزراء الخارجية المشاركين في أعمال الدورة، مشيراً سموه إلى العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات ودولهم، والحرص المستمر على تعزيزها في المجالات كافة.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي كمنظمة دولية بارزة، تعمل على تعزيز السلم والأمن الدوليين، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار في المجتمعات.

وأشار سموه إلى الدور المهم الذي قدمته المنظمة على مدار 50 عاماً، وتصديها للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي، والعمل على توحيد جهود الدول الأعضاء من أجل مواجهتها، انطلاقاً من رسالتها القائمة على تعزيز السلم والأمن والاستقرار في المجتمعات.

من جانبهم أعرب وزراء الخارجية عن تقديرهم لدعم دولة الإمارات الدائم لعمل منظمة التعاون الإسلامي، وحرصها على تطوير أوجه التعاون بين الدول الأعضاء، مؤكدين أهمية الدورة الحالية من مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تعقد تحت شعار: (50 عاماً من التعاون الإسلامي.. خريطة الطريق للازدهار والتنمية)، وما ستسفر عنه من مخرجات ونتائج تعد بمثابة خريطة طريق لعمل المنظمة خلال الفترة المقبلة.

إلى ذلك، وقّع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعبد الرزاق جي كامبوجو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والتكامل الإقليمي والفرانكفونية في جمهورية الجابون، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، إضافة إلى مذكرتي تفاهم حول إنشاء لجنة مشتركة، وبشأن المشاورات السياسية بين البلدين الصديقين.

حضرت اللقاءات، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي. (وام)