حمد الله يقود «العالمي» لنصر جديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

واصل المغربي عبد الرزاق حمد الله قيادة فريقه النصر للبقاء في المنافسة على صدارة دوري المحترفين السعودي، بعدما قاده في ملعب الملك فهد الدولي للفوز على نظيره الشباب بهدف دون رد أحرزه المهاجم المغربي، ليرفع النصر رصيده إلى 49 نقطة خلف الهلال المتصدر برصيد 52 نقطة، في حين بقي الشباب على رصيد 40 نقطة.

وللمرة الثالثة تواليا قاد حمد الله فريقه «العالمي» للفوز بعدما سجل الثنائية في مرمى الأهلي وهدفا الفوز الوحيد بمرمى الفيحاء وأخيرا أمام الشباب، كما رفع رصيده في ترتيب الهدافين إلى 15 هدفا خلف الفرنسي غوميز «17 هدفاً» والمتصدر تاوامبا «18 هدفا».

هدف الانتصار الوحيد جاء في الدقيقة 37 بضربة رأسية من حمد الله استغل فيها التعامل الخاطئ من حارس الشباب فاروق بن مصطفى.

وأكد البرتغالي فيتوريا مدرب النصر أن فريقه حقق الأهم وهي النقاط الثلاث قبل رحلته إلى دبي لملاقاة الوصل آسيوياً.

وأبان المدرب النصراوي: «لعبنا بطريقة جديدة ليكون الفريق جاهزا لجميع الاحتمالات والخصوم، البقاء في المنافسة بحاجة للكثير من الخطط والجهد ونحن نعمل بثبات لذلك».

وتعادل الفتح وأحد ضمن نفس الجولة من دون أهداف.