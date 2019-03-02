متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد عادل بن أحمد الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية، أن الإرهاب والتطرف من أهم التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، حيث لم تسلم منطقتنا من حدوث الهجمات الإرهابية، داعياً لتكثيف التعاون الدولي للقضاء على كافة أشكال الإرهاب، وتجفيف منابع التطرف، ومعاقبة من يدعمه ويغذي أشكاله من ممولين ومحتضنين.

‏وقال في الجلسة الافتتاحية ضمن كلمة المجموعة العربية في منظمة التعاون الإسلامي: يسعدني تهنئة دولة الإمارات على رئاستها للدورة الحالية، كما أتقدم بالشكر لحسن التنظيم والاستقبال وكرم الضيافة، كما أتقدم بالشكر لجمهورية بنجلاديش على رئاستها للدورة السابقة.

‏وأضاف: القضية الفلسطينية في وجدان العرب وأولوية مطلقة، ولقد جسد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ذلك عندما أطلق مسمى قمة القدس على القمة العربية التي عقدت في الظهران خلال العام الماضي، وإننا في المجموعة ثابتون على موقفنا الداعم لحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع: إن المجموعة العربية تحرص على أهمية الاستقرار في اليمن، لكننا نأسف لاستمرار انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على السلطة الشرعية، ونجدد التأييد لمساعي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، للوصول لحل سياسي، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، ونتائج اتفاق السويد الذي يعتبر خطوة مهمة لعودة الشرعية.

‏ولفت إلى دعم كل جهد مخلص في إيجاد حل سياسي يدعم ويحفظ وحدة سوريا ومؤسساتها، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254 ومبادئ «جنيف 1»، وتدعو المجموعة العربية الأشقاء في ليبيا للحرص على بناء الدولة ومؤسساتها، والحفاظ على مقدراتها، كما نرى في أهمية إعادة الإعمار ودعم مشاريع البنية التحتية والبناء والتنمية في العراق فرصاً يتوجب استمرارها.

وندّد بأن إيران تواصل أنشطتها الإرهابية وسلوكها العدواني في المنطقة، حيث قامت بإشعال الفتنة الطائفية ودعم الإرهاب، كما تستمر في احتلال الجزر الإماراتية الثلاث، ويعدّ هذا السلوك العدواني انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن، مؤكداً دعم سيادة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث المحتلة.

‏ولفت إلى أن المجموعة العربية تؤكد ما أعربت عنه الجامعة العربية من استنكار شديد لما حدث من انتهاكات لأقلية «الروهينجا» المسلمة في ميانمار، كما تدعم جهود منظمة التعاون الإسلامي لتصدي لظاهرة «الإسلاموفوبيا»، وتعرب عن قلها لتزايد هذه الظاهرة في بعض المناطق حول العالم.

ومن جانبه قال نويل نيلسون ميسون، وزير خارجية جمهورية الغابون في كلمة مجموعة الدول الإفريقية الأعضاء: إن قارة إفريقيا تعتبر طوق النجاة للبشرية، سواء في مجالات التنمية الاقتصادية أو الحفاظ على البيئة، ولكننا نواجه الكثير من التحديات التي تواجه التقدم في بيئتنا المحلية، مما يتطلب التضامن مع القارة، ودعمها بالاستثمارات الطلوبة.

‏وأضاف: هناك الكثير من العناصر المهددة للمجتمعات الإفريقية، ومنها فقدان الأمن والاستقرار؛ بسبب وجود الحركات الإرهابية والجماعات المسلحة، التي تمثل لنا أحد الشواغل الرئيسية، وبالتالي هذا الأمر يتطلب دعماً متواصلاً من الدول الأعضاء في دول العالم الإسلامي؛ لمكافحة كافة الأشكال التي من شأنها تعزيز تنامي التطرف في المجتمعات.

‏وأشار إلى أن إفريقيا لديها في إطار مكافحة المتطرفين أدوات ملائمة، منها مجلس الأمن والسلم لدول ساحل إفريقيا، إضافة إلى المحاربة التقليدية للإهاب، إلا أنه ما زالت هناك الكثير من الجماعات المسلحة المنتشرة، والتي تهدد أمن البلاد، وتعمل على زعزعة المجتمع، والإضرار بأي شكل من أشكال التطور والحداثة.

‏ودعا لإنشاء آليات تحدّ من الهجرة غير المشروعة وتدعم قطاع التعليم والبنى الأساسية والرياضية والصحية والتعليمية، وما يتوافق معها من خدمات، إضافة إلى العمل على حلول تشمل الاستثمارات والشراكات المخلصة والمباشرة والموضوعية، التي تهدف لخلق فرص عمل لتقليل البطالة، وبالتالي خفض نسبة احتمالية التحاق الشباب بالجماعات المتطرفة والهادمة.

وقال صلاح الدين رباني وزير خارجية أفغانستان: «إن الاجتماع يتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس المنظمة، ويأتي في ظل فترة يمر بها العالم الإسلامي؛ حيث يعاني التحدياتِ الأمنية، ولابد أن تعمل الدول الأعضاء على الوصول إلى الازدهار والنماء لشعوب الدول الإسلامية».

وأضاف أن الازدهار لن يتحقق إلا من خلال الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي والتقدم التكنولوجي، وإعداد أنفسنا إلى دخول عصر الثورة المعلوماتية لمواجهة التحديات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أهمية الاجتماع لمناقشة الاستفادة من موارد الدول الأعضاء لخدمة الأجيال القادمة.