«المهاجران».. قسوة الضياع مصير المنفى الاختياري

بين كلمتي الغربة والاغتراب فرق ضئيل في الشكل، في النطق، في الاستماع لهما، لكن ثمة بون شاسع، قاس، حين الدخول للمعنى، ولعمق دلالات كل منهما، أما عندما تجتمع الكلمتان، برغم اختلافهما في وصف شخص ما، حين ذاك نكون أمام حالة معاناة إنسانية متفردة بكآبتها، بصراعها مع الظروف الحياتية، بتعاملها مع الأشخاص والأشياء من حولها، ذلك ما عرضته مسرحية «المغتربان» للمخرج الفلسطيني إيهاب زاهدة، والمأخوذة عن نص «المهاجران» للكاتب البولندي سلافومير مروجك.

العرض كان ثاني عروض مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي في دورته الرابعة، وحضره أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح، مدير المهرجان، إضافة إلى جمهور كبير غصت به قاعة المركز الثقافي لمدينة دبا الحصن.. ومنذ بدايته دخل المتفرج في أجواء الغربة والاغتراب، لم يكن هناك ستار يفصله عن كل ذلك، لم يكن هناك إظلام للخشبة، كان المنفى يطل من زاوية قاسية، من مكان يشبه القبو، وفي سينوغرافيا مشكّلة من مجاري الصرف الصحي، ومن بعض الكتب المنضودة على حامل خشبي، ومن سريرين، وأغطية، وعدة شاي بائسة، وكان المخرج يهيئ الجمهور باستخدام مؤثر صوتي يشبه صوت قطرة ماء تنزل في رتابة وبشكل منتظم ومكرر مئات المرات، ثم صوت الماء المنساب في مجاري الصرف.

وسط كل ذلك، يستلقي شخص يرتدي معطفاً على أحد السريرين، ويلبس غطاء، ويمسك بكتاب يقرأه يخفي وجهه تماماً، ثم من الجانب الآخر، يدخل آخر يبدو متعباً من المشي، وملابسه مهلهلة، ويرتدي بذلة وربطة عنق بطريقة توحي بانعدام الذوق، وتدل على أنه لم يتعود تلك الملابس، ثم يبدأ الحوار، وبسرعة يتعمد المخرج أن يميز شخصيات عرضه، فالأول الذي ظهر في بداية المشهد هو مثقف وسياسي منفي، كان فيما سبق معارضاً يكتب مقالات نارية في صحافة بلده، قبل أن يختار المنفى بدل السجن، لكنه لا يمثل الصورة الناصعة للمثقف، إنه ساخط ناقم على مجتمع أبداً لا يرى فيه خيراً، منتقداً الشخص الآخر الذي يسكن معه باعتباره يمثل كل أخطاء ونواقص ذلك المجتمع الذي قرر أن يهجره والذي كان يشعر بالاغتراب فيه قبل أن يقرر الرحيل عنه، لكنه مع ذلك كريم سخي مع صاحبه، يتحمل مماطلته في دفع نصيبه من إيجار غرفة سكنهما التي تدور فيها أحداث العرض، بل ويدفع عنه الإيجار عدة أشهر، ويقرضه الشاي والسكر والسجائر والمعلبات، وغير ذلك.

الآخر عامل بسيط أتى من قريته، كي يعمل في الصرف الصحي ويشتغل اثنتي عشرة ساعة في اليوم، صورة نموذجية لملايين المهاجرين الذين يذهبون من قراهم وأريافهم متوجهين إلى أوروبا وبلاد الغرب كي يحصلوا على أية وظيفة، مهما كانت حقيرة، وكي يجمعوا مالاً بأي ثمن، إنه يكتنز راتبه فلا ينفق منه إلا أقل القليل، ويحلم بالعودة ذات يوم إلى حيّه وأهله، محملاً بمال كثير كي يبني «فيلا» في القرية، ويأتي بهدايا كثيرة لأهلها، أو لنصفهم الذين يحبونه، كما يقول، لكن تلك العودة وأحلامها تتأخر سنة بعد سنة، ففي كل مرة تكبر الأحلام، ويشتد السعي لجمع مزيد من المال عنده، فيقتر على نفسه أكثر، ولا يصرف شيئاً للترفيه، ويماطل في دفع إيجار الغرفة التي يسكنها مع صاحبه المثقف لعدة أشهر، رغم أنه يخبئ كثيراً من النقود، ويعيش من دون خجل على حساب صديقه ذاك، وهو لا يشعر بالاغتراب عن وطنه، ولا يفهم أساساً كل ما يتفوه به ذلك المثقف من أطروحات وآراء نقدية للحياة هناك، وللمجتمع الذي أتيا منه، إنه لا يفهم ولا يهتم، فهو جاء كي يعيش فقط، ويجمع المال كي يعود به ذات يوم.

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المفارقات بين بطلي العرض تتكثف في كل مشهد، وفي كل حوار أكثر فأكثر، ومن أمور بسيطة يستخدم المخرج أدواته لإبراز ذلك الاختلاف ووضعه في إطار مفاهيمي نظري عميق، لكن المفارقة لا تمر من دون أن تستثير الضحك حتى برغم جدية ما تطرحه من موضوعات. «سألتك عن الشاي والسكر، فصنعت لي منه قضية، هكذا أنتم المثقفون تصنعون من كل شيء قضية كبيرة ومعقدة»، هكذا يقول العامل ببساطة حانقة على طريقة المثقف في فلسفة احتياجه للشاي، وعدم استعداده لشرائه، والاكتفاء بأن يعيش عالة عليه هو في ذلك.

إنهما شخصيتان متباينتان من حيث الثقافة والعمل، ولكنهما تلتقيان في الضياع، هما يعيشان في الغرفة نفسها، ويشعر كل منهما بثقل صاحبه، ومع ذلك لا يفترقان، الأحاديث الدائرة بينهما لا معنى لها، مجرد ثرثرة، واتهامات متبادلة، وسوء فهم متبادل، ومن خلال كل ذلك رسم المخرج ثنائيات عدة، أبرزها بشكل جميل ومتقن: فالعامل طيلة العرض تقريباً في الجانب الأيمن من الفضاء المسرحي، والمثقف في الجانب الأيسر منه، والفوضوية في الملابس والتفكير التي يظهرها العامل، يقابلها افتعال الأناقة والحرص عليها كمظهر متكلف لدى المثقف، والطيبة، وحب الأرض، وحلم العودة إليها، تقابلها القسوة تجاه المجتمع، والنقد اللاذع لمبادئه ومعتقداته وطريقة تسيير كل شيء فيه.

وفي نهاية العرض تكتمل المفارقات، وإن بشكل أليم، حين يقرر المثقف أن ينتحر بشنق نفسه لأنه لاحظ من خلال حواراته مع رفيقه تهاوي نظرياته عن الحرية، وعن عبودية المجتمع للماديات، في حين يمزق العامل كل نقوده التي جمعها لعدة سنين، ويقرر ألا يعود لحيه.

وجاء استخدام الإضاءة والصوت ومؤثراته متقناً، ولم يشهد العرض هِنات تذكر في التمثيل. ولم يختل التوازن على الفضاء المسرحي بشكل عام، وتراوح العرض ما بين الكوميديا والتراجيديا بطريقة جعلت الجمهور يستمتع به رغم طول مدته التي جاوزت الساعة.