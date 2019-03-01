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وصول الرحالة الإماراتى لمكة المكرمة قادما من أبو ظبى مشيا على الأقدام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرحالة الإماراتي والمدير التنفيذي لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الدكتور خالد جمال السويدي إلى مكة المكرمة اليوم الجمعة بعد رحلة دامت شهراً كاملاً بدأت مطلع الشهر الاضى مشياً على الأقدام.

 

وجاءت إنطلاقة الرحالة خالد السويدي من جامع الشيخ زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، على أن يقطع مسافة 2070 كيلو مترا، بين جري ومشي، حاملاً شعار الحب والسلام، ومؤكداً متانة الروابط الأخوية بين الشعبين السعودي والإماراتي.

 

وأوضح السويدي في تصريح لوكالة الأنباء "واس" أن هذه الرحلة جاءت للتعبير عن تقديره للعلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، معرباً عن شكره وتقديره لجميع الجهات الحكومية في المملكة، على التسهيلات والتعاون والخدمات التي قدمت له.

 

وأوضح أن الهدف من رحلته، إيصال رسالة محبة إلى المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً، مبديا عن سعادته الغامرة بهذا الترحيب والمحبة،  مشيراً إلى التشجيع والتحفيز الصادق الذي قوبل به من إخوته في المملكة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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