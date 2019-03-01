شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الرحالة الإماراتى لمكة المكرمة قادما من أبو ظبى مشيا على الأقدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرحالة الإماراتي والمدير التنفيذي لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الدكتور خالد جمال السويدي إلى مكة المكرمة اليوم الجمعة بعد رحلة دامت شهراً كاملاً بدأت مطلع الشهر الاضى مشياً على الأقدام.

وجاءت إنطلاقة الرحالة خالد السويدي من جامع الشيخ زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، على أن يقطع مسافة 2070 كيلو مترا، بين جري ومشي، حاملاً شعار الحب والسلام، ومؤكداً متانة الروابط الأخوية بين الشعبين السعودي والإماراتي.

وأوضح السويدي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" أن هذه الرحلة جاءت للتعبير عن تقديره للعلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، معرباً عن شكره وتقديره لجميع الجهات الحكومية في المملكة، على التسهيلات والتعاون والخدمات التي قدمت له.

وأوضح أن الهدف من رحلته، إيصال رسالة محبة إلى المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً، مبديا عن سعادته الغامرة بهذا الترحيب والمحبة، مشيراً إلى التشجيع والتحفيز الصادق الذي قوبل به من إخوته في المملكة.

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