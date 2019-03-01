إصابة 17 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي والعشرات بالاختناق شرق غزة

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رام الله — سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب وصل لوكالة "سبوتنيك": "أصيب 17 مواطنا برصاص جيش الاحتلال شرق غزة، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق قرب الشريط الحدودي شرق غزة".
© REUTERS / Mohammed Salem
وكانت اندلعت مواجهات بين قوات الجيش الإسرائيلي والمتظاهرين الفلسطينيين الذين يقدر عددهم بعشرة آلاف حيث قابلهم الجيش الاإسرائيلي بإطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع، في حين رشق المتظاهرون القوات الإسرائيلية بالحجارة.
وانطلقت تظاهرة اليوم بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في الجمعة التاسعة والأربعين منذ انطلاقها.
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