دمشق تعلق على قرار بريطانيا إدراج "حزب الله" على لائحة الإرهاب

وبحسب "سانا"، قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين: "تدين الجمهورية العربية السورية بشدة قرار الحكومة البريطانية بإدراج حزب الله على لائحة التنظيمات الإرهابية".

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واعتبرت الخارجية السورية أن القرار البريطاني "يؤكد العداء التاريخي المستحكم لبريطانيا ضد الأمة العربية، فهي عرابة تقسيم الوطن العربي عبر اتفاقية سايكس بيكو، كما أنها صاحبة وعد بلفور المشؤوم الذي أدى إلى اغتصاب فلسطين من قبل الصهاينة وتشريد الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني، وكانت دائما شريكا أساسيا في كل أشكال العدوان التي تعرضت لها الأمة العربية بدءا من العدوان الثلاثي على مصر وآخرها العدوان الثلاثي الغربي على سورية في نيسان (أبريل) 2018، والذي أكد تبعية بريطانيا للمشروع الأمريكي في المنطقة".

واتهم البيان بريطانيا بدعمها للتنظيمات ذات الفكر التكفيري المتطرف وأنها "قدمت ولا تزال مختلف أشكال الدعم للمجموعات الإرهابية خدمة للأجندة الإسرائيلية المعادية للأمة العربية وأن من ينتهج هذه السياسات مجرد من أدنى درجات الصدقية ولا يحق له بأي شكل من الأشكال توجيه الاتهامات للآخرين وخاصة لحزب الله الذي هو حركة مقاومة وطنية ضد الاحتلال الإسرائيلي شرعيتها مكفولة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وليس بقرار جائر لحكومة تاريخها أسود في استعباد الشعوب واغتصاب حقوقها".

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وكان "حزب الله" رفض، اليوم الجمعة، بشدة مشروع القرار البريطاني بإدراجه على ما يسمى "لائحة المنظمات الإرهابية"، مؤكدا أنه "لا يحق لأي دولة في العالم تحتضن الإرهاب وتموله وتدعمه أن تتهم "حزب الله" أو أي حركة مقاومة بالإرهاب".

واعتبر في بيان أن "هذا القرار يمثل انصياعا ذليلا للإدارة الأمريكية، ويكشف أن الحكومة البريطانية ليست سوى تابع في خدمة السيد الأمريكي، تستجلب العداء مع شعوب المنطقة إرضاء لحكام واشنطن على حساب مصالح شعبها ودورها ووجودها في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي".

يذكر أن الحكومة البريطانية أعلنت، الأربعاء الماضي، أنها تعد لمشروع قرار لطرحه على البرلمان يحظر "حزب الله" اللبناني بالكامل، ويضعه على قائمة التنظيمات الإرهابية، بما في ذلك الحزب السياسي.