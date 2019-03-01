الاهلي و #الاتحاد حبايب وهدف #السومة الأجمل هذا الموسم

جدة

انتهت مواجهة “ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لكلٍ منهما، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة”، ضمن مباريات الجولة الـ 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل للاتحاد رومارينهو من ضربة رأسية عند الدقيقة (70)، وأدرك البديل عمر السومة التعادل للأهلي من ضربة مقصية رائعة عند الدقيقة (78) من عمر المباراة.