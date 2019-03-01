- 1/2
- 2/2
جدة
انتهت مواجهة “ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لكلٍ منهما، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة”، ضمن مباريات الجولة الـ 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل للاتحاد رومارينهو من ضربة رأسية عند الدقيقة (70)، وأدرك البديل عمر السومة التعادل للأهلي من ضربة مقصية رائعة عند الدقيقة (78) من عمر المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر #الاهلي و #الاتحاد حبايب وهدف #السومة الأجمل هذا الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.