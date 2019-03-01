توقعات #الطقس غدا.. #غبار وأتربة بمعظم المناطق

الخليج - واس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد السبت، محذرة من تقلبات جوية بمعظم المناطق.

وقالت: إنه من المتوقع أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار ما يؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من “الرياض، الشرقية، نجران، المدينة المنورة، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، السواحل الجنوبية من منطقة مكة (الليث والقنفذة)”.

وشملت توقعات الأرصاد، كذلك أن تكون السماء غائمة جزئيًّا على شمال غرب وغرب المملكة.