انت الان تتابع ارتفاع ضحايا تفجير مقديشو إلى 29 قتيلا و80 جريحا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت الشرط الصومالية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي نفذته حركة (الشباب) الإرهابية وسط العاصمة مقديشو، إلى 29 قتيلا و80 جريحا. وقال الرائد في شرطة العاصمة موسى علي -وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية- "حتى الآن، نعلم أن 29 شخصا معظمهم من المدنيين قتلوا في انفجار أمس، وأصيب 80 آخرون، وما زال المسلحون يقاتلون من داخل منزل مدني وسط العاصمة؛ ما يرشح عدد القتلى للارتفاع". ونفذت حركة (الشباب) الإرهابية، أمس، هجوما انتحاريا بسيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو.

يشار إلى أن حركة "الشباب" كانت وراء العديد من الهجمات البارزة التي نفذت في جميع أنحاء الصومال على مدى السنوات الماضية. الشهر الماضي، أعلنت حركة الشباب الصومالية المتطرفة، مسئوليتها عن انفجار سيارة مفخخة، اجتاحت قاعدة عسكرية إثيوبية بجنوب الصومالي، ما أدى إلى مقتل 16 جنديًا إثيوبيًا. يذكر أن القوات