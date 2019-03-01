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الان تتابع بسبب السحر.. الجيران يحرقون أسرة في كينيا والان مع التفاصيل
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قتل 5 أشخاص من أسرة واحدة ومن بينهم 3 أطفال حرقا حتى الموت داخل منزلهم في كينيا على أيدي الجيران، بعدما اتهموهم بممارسة السحر.
وقالت الشرطة إن القرويين اتهموا أوتينو بإصابة رجل آخر بالمرض عن طريق السحر. وقال كيروي: “حبسهم الجيران الغاضبون… وأضرموا النار فيهم” مضيفا أنه
تم القبض على 20 شخصا منذ ذلك الحين.
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