بسبب السحر.. الجيران يحرقون أسرة في كينيا

قتل 5 أشخاص من أسرة واحدة ومن بينهم 3 أطفال حرقا حتى الموت داخل منزلهم في كينيا على أيدي الجيران، بعدما اتهموهم بممارسة السحر.

وقالت الشرطة إن القرويين اتهموا أوتينو بإصابة رجل آخر بالمرض عن طريق السحر. وقال كيروي: “حبسهم الجيران الغاضبون… وأضرموا النار فيهم” مضيفا أنه

تم القبض على 20 شخصا منذ ذلك الحين.