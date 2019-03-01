حزب العمال الجزائري يبحث المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة غدًا

أعلنت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري (معارض)، اليوم الجمعة، أن اللجنة المركزية لحزبها ستفصل غدًا السبت في مسألة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل من عدمه.

وقالت حنون – في افتتاح الدورة الاستثنائية للجنة المركزية للحزب – إن “اللجنة المركزية ستفصل غدًا السبت في مسألة المشاركة من عدمها في الانتخابات المقبلة، بكل سيادة ودون أي ضغط، وذلك بعد دراسة تطورات الوضع”.

وأشارت إلى أن الحزب العمال جمع كل الشروط القانونية التي يجب توافرها في ملف الترشح في حالة ما إذا قرر المشاركة في الانتخابات المقبلة.

أ ش أ

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