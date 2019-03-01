شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة السعودية تعلن انتهاء التحقيقات مع المتهمين بالإخلال بأمن المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النيابة العامة السعودية، أن الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية تم انتهاء التحقيقات مع المتهمين ومن إعداد لوائح الدعوة العامة ضدهم وهي حالياً بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة.

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وأكدت النيابة السعودية وفقا لوكالة الأنباء واس، أن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها لهم النظام.