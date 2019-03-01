وزير الدفاع الموريتاني يعلن ترشحه للرئاسة

وقال الغزواني، في خطاب وجهه إلى الشعب الموريتاني، إنه يتعهد بالعمل على تحقيق طموحاتهم وإن "للعهد عنده معنى".

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وتابع الغزواني أنه ترشح "لنيل ثقة الشعب الموريتاني في الانتخابات، وهو يقدر جسامة المسؤولية"، حسب وكالة "الأخبار" الموريتانية "المستقلة".

وأشار الغزواني أنه يضع "ما منّ الله عليه به من تربية وتكوين وخبرة وتجربة في خدمة البلاد".

وتعهد وزير الدفاع بـ"صون الحوزة الترابية، وتعزيز مكاسب الديمقراطية، وتحصين الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية، والرفع من مكانة المرأة، وتحقيق النهوض الاقتصادي".

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وأكد الغزواني أنه "سيكون في مقدمة اهتمامه تكثيف حظوظ أي مكونة اجتماعية عرفت الغبن عبر تاريخها، وأنه سيجد من تعدّد الآليات ما يجعل كل مواطن من هذه الفئات يشعر باعتزاز الانتماء لموريتانيا".

وكان الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، قال إن "موقفه الثابت، الذي صرح به في مناسبات عديدة، والمتمثل في تصميمه على احترام دستور البلاد، وعدم قبوله أي تعديل دستوري يمس المواد 26 و 28 و 99 من الدستور" مستمر.

كما كشفت مصادر خاصة لـصحيفة "صحراء ميديا" من قبل أن هنالك تحضيرات تجري في العاصمة الموريتانية نواكشوط لتنظيم "حفل كبير" لإعلان ترشح وزير الدفاع محمد ولد الغزواني للانتخابات الرئاسية المقبلة.