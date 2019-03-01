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وتابعت في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "تعرب المنظمة عن قلقها إزاء الخطاب الرسمي العنيف (لدار الإفتاء بطرابلس ورئيس المجلس الأعلى للدولة)، الذي يعمل على تخوين كل القائمين على مبادرات لم شمل البيت الليبي، وتوحيد الجهود الرامية لقيام المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية.
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
وطالبت المنظمة حكومة الوفاق بدعم أي تفاعل إيجابي للمطالب الشعبية السلمية، مشيرة إلى أن قمع المظاهرات السلمية يتناقض مع القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.
ودعت المنظمة لدق جرس إنذار مبكر بشأن التداعيات المحتملة لإفشال خارطة الطريق الدولية الرامية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وحذرت من تزايد اعتماد السلطات بطرابلس على قوات غير رسمية في عمليات إنفاذ القانون.
وطالبت السلطات إجراء تحقيق مستقل وشفاف في الواقعة، وضمان حرية التظاهر بما في ذلك السماح للمتظاهرين بممارسة حقوقهم السياسية.
كانت هذه تفاصيل خبر المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا تدين استخدام الرصاص الحي لتفريق مظاهرة بطرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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