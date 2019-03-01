قرار جديد للنيابة العامة السعودية بشأن من "هددوا أمن المملكة"

وقالت النيابة في بيان لها اليوم الجمعة، إنها انتهت من تحقيقاتها مع "الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة".
وتابعت النيابة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أنه "بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من "أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية فإن النيابة انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوة العامة ضد المتهمين".
وأكدت النيابة أنها بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة، وأشارت إلى تمتع المتهمين بكافة حقوقهم التي يكفلها النظام.
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