“جيوفينكو” يقود #الهلال للفوز على #الفيصلي

صحيفة الخليج الإلكترونية

سجل المهاجم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو هدفين ليقود الهلال لفوز صعب 2-1 على الفيصلي معززاً صدارته للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة.

ورفع الهلال حامل اللقب رصيده إلى 55 نقطة ليتفوق بفارق 6 نقاط على النصر أقرب منافسيه مع تبقي ثماني مباريات على نهاية الموسم.

وضع جيوفينكو، لاعب يوفنتوس السابق، أصحاب الضيافة في المقدمة بعد 18 دقيقة بعد أن استغل خطأ دفاعياً ليسجل من مسافة قريبة.

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وأصبح الهلال في موقف حرج بعد أن أدرك البرازيلي ايغور روسي التعادل للفيصلي في بداية الشوط الثاني من ضربة رأس.

وأعاد جيوفينكو التقدم للهلال بمجهود فردي بعد أن راوغ مدافعاً وسدد كرة منخفضة في الشباك قبل 11 دقيقة على النهاية.

وكاد لويس غوستافو ينتزع التعادل للزوار من ضربة رأس لكن الكرة اصطدمت بالشباك الجانبية في الدقائق الأخيرة.

وتعرض ياسر الشهراني مدافع الهلال للطرد في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن لم يؤثر هذا على النتيجة.