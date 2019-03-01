المرور: هذه آلية نقل ملكية #السيارة بعد وفاة الأب

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضحت الإدارة العامة للمرور، طريقة نقل ملكية السيارة بعد وفاة مالكها، وإمكانية ذلك بدون رسوم.

Advertisements

جاء ذلك ردًّا على سؤال مواطن قال خلاله: “السلام عليكم توفي والدي، هل أقدر أنقل السيارات باسمي بدون رسوم وبدون ورقة مبايعة؟ الجوازات تنقل العمالة بدون رسوم في حال وفاة الكفيل”.

وردَّ المرور السعودي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بالقول: ”مرحبًا بك، لابد من وجود وكيل شرعي للورثة ودفع رسوم نقل الملكية وإنهاء ذلك عن طريق أحد معارض السيارات”.