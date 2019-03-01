مصرع طفلة ورضيع وإصابة والديهما إثر حادث انقلاب على طريق #العقيق

صحيفة الخليج الالكترونية

توفيت طفلة في السادسة من عمرها ورضيع، إثر تعرض أسرة لحادث انقلاب، مساء اليوم الجمعة، على طريق العقيق، فيما تعرض الأب والأم لإصابات خطيرة.

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وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، وقوع حادث انقلاب اليوم الجمعة في العقيق، وتحديدًا على طريق الرياض الجديد ونتج عنه حالتا وفاة وإصابتان.

وأضاف الزهراني: غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 16:52 مساء اليوم عن حادث انقلاب سيارة هواندي أكسنت، وتم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر، وفرقة من إسعاف الصحة والدفاع المدني للموقع، وعند وصول أول فرقة لموقع الحادث اتضح وجود حالتَي وفاة، وإصابتين في حالة خطرة، فتم التعامل مع الأولى إسعافياً بالموقع ونقلها لمستشفى العقيق، والإصابة الأخرى نُقلت من قبل إسعاف الصحة.