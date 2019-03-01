منظمة حظر الاسلحة الكيميائية تؤكد استخدام غاز الكلور في الهجوم على دوما السورية في 2018

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - منظمة حظر الاسلحة الكيميائية

اكدت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية في تقرير نهائي نشرته الجمعة أنه تم استخدام غاز الكلور في هجوم استهدف مدينة دوما السورية في نيسان/ابريل 2018.

وقالت المنظمة ان ثمة "دوافع منطقية تتيح القول إن عنصرا كيميائيا تم استخدامه كسلاح في السابع من نيسان/ابريل 2018" خلال الهجوم على دوما في الغوطة الشرقية لدمشق، مضيفة أن "هذا العنصر الكيميائي كان يحوي غاز الكلور".