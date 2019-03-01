منظمة حظر الاسلحة الكيميائية تؤكد استخدام غاز الكلور في الهجوم على دوما السورية في 2018

اكدت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية في تقرير نهائي نشرته الجمعة أنه تم استخدام غاز الكلور في هجوم استهدف مدينة دوما السورية في نيسان/ابريل 2018.
وقالت المنظمة ان ثمة "دوافع منطقية تتيح القول إن عنصرا كيميائيا تم استخدامه كسلاح في السابع من نيسان/ابريل 2018" خلال الهجوم على دوما في الغوطة الشرقية لدمشق، مضيفة أن "هذا العنصر الكيميائي كان يحوي غاز الكلور".
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