انت الان تتابع مقتل 15 شخصًا وإصابة 30 آخرين في انفجار بمقديشيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 30 آخرون على الأقل في انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو. وذكر موقع "مريخ" الإخباري الصومالي اليوم أن الانفجار ضرب شارع مكة المكرمة الأكثر ازدحاما في مدينة مقديشو والمليء بالفنادق والمتاجر والمطاعم.. مدمرا عددا من المباني. وقال ضابط شرطة، يدعى حسين محمد، إن المباني وعشرات السيارات تعرضت للاحتراق. وعلاوة على ذلك، سمع دوي انفجارين آخرين في مقديشو.

وأعلنت جماعة الشباب المتشددة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي أنها شنت هجوما انتحاريا على فندق مكة المكرمة بالعاصمة وأن مقاتليها يقاتلون.. فما قالت الشرطة الصومالية إنها تعرضت لإطلاق نار من جهة الفندق في أعقاب الانفجار الأول. يشار إلى أن حركة الشباب كانت وراء العديد من الهجمات البارزة التي نفذت في جميع