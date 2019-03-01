مقتل 15 شخصًا وإصابة 30 آخرين في انفجار بمقديشيو

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لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 30 آخرون على الأقل في انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو. وذكر موقع "مريخ" الإخباري الصومالي اليوم أن الانفجار ضرب شارع مكة المكرمة الأكثر ازدحاما في مدينة مقديشو والمليء بالفنادق والمتاجر والمطاعم.. مدمرا عددا من المباني. وقال ضابط شرطة، يدعى حسين محمد، إن المباني وعشرات السيارات تعرضت للاحتراق. وعلاوة على ذلك، سمع دوي انفجارين آخرين في مقديشو.
وأعلنت جماعة الشباب المتشددة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي أنها شنت هجوما انتحاريا على فندق مكة المكرمة بالعاصمة وأن مقاتليها يقاتلون.. فما قالت الشرطة الصومالية إنها تعرضت لإطلاق نار من جهة الفندق في أعقاب الانفجار الأول. يشار إلى أن حركة الشباب كانت وراء العديد من الهجمات البارزة التي نفذت في جميع
وأعلنت جماعة الشباب المتشددة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي أنها شنت هجوما انتحاريا على فندق مكة المكرمة بالعاصمة وأن مقاتليها يقاتلون.. فما قالت الشرطة الصومالية إنها تعرضت لإطلاق نار من جهة الفندق في أعقاب الانفجار الأول.
يشار إلى أن حركة الشباب كانت وراء العديد من الهجمات البارزة التي نفذت في جميع أنحاء الصومال على مدى السنوات الماضية.
الشهر الماضي، أعلنت حركة الشباب الصومالية المتطرفة، مسئوليتها عن انفجار سيارة مفخخة، اجتاحت قاعدة عسكرية إثيوبية بجنوب الصومالي، ما أدى إلى مقتل 16 جنديًا إثيوبيًا. (تفاصيل)
يذكر أن القوات الصومالية المدعومة من قبل بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام كانت قد استعادت بلدة «بارديرا» من حركة الشباب المتطرفة بعدما شنت هجوما عسكريا في عام 2015.
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